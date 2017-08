5 formas de reducir las compras de los niños en las aplicaciones del iPhone

No sigas pagando compras no autorizadas en las aplicaciones

Los cargos misteriosos en tu tarjeta de crédito por lo general son malas noticias. Cuando se trata de tu hijo que acumula cargos en tu cuenta de iTunes, se genera una lección de frustración. Algunos niños no se dan cuenta de que gastan dinero real cuando la aplicación les pide que paguen para subir de nivel u obtener un arma mejor. También es posible que sí entiendan pero no pueden pensar sobre las consecuencias de no obtener tu permiso.

La buena noticia es que no es difícil prevenir que tus hijos acumulen cuentas altas con las compras en las aplicaciones del iPhone, iPod Touch o iPad. Los consejos a continuación te pueden ayudar:

Restringe el acceso. Usa las restricciones del iPhone para simplemente desactivar la capacidad de realizar compras dentro de las aplicaciones. Debes ir a Configuración, después General y luego Restricciones. En Permitir, selecciona Desactivar para las compras en las aplicaciones. Algo importante: las restricciones requieren un código de acceso para bloquear la configuración, que no es el mismo código que el código de acceso de bloqueo del teléfono. No debes usar el mismo código para cada uno y no le debes decir a tu hijo tu código de acceso de Restricciones.

Establece un código de acceso de inmediato. A menos de que tengas una versión muy vieja de iOS (y en caso de que la tengas, es momento de realizar una actualización), tienes la opción de requerir un código de acceso de inmediato para cualquier compra en la aplicación o permitir un periodo de gracia de 15 minutos durante el cual, después de realizar una compra inicial en una aplicación, puedes realizar compras sin tener que volver a ingresar el código para la cuenta de iTunes. Puedes requerir el código de acceso de inmediato a través de la configuración de Restricciones.

Puedes usar una tarjeta de regalo o un límite de dinero en iTunes. Digamos que quieres dejar que tu hijo responsable realice compras, pero que no sean demasiadas. Puedes optar por asignar dinero en la cuenta de iTunes con una tarjeta de regalo de iTunes en vez de una tarjeta de crédito, o configurar un límite mensual en iTunes (debes ir a Enviar regalos de iTunes, después Aprender más sobre regalos y luego Configurar un límite).

Establece expectativas. Una vez que realices la configuración en el dispositivo, es hora de que establezcas algunas reglas sobre las compras en las aplicaciones. Decide si estás dispuesto a pagar por ellas, y en caso de que sí, establece una cantidad máxima a través de los límites de iTunes. También puedes decirle a tu hijo que vas a comprar el juego pero no permitirás ningún cargo adicional. Cuando tu hijo quiera una nueva aplicación, busca el número de compras en la aplicación disponibles en un juego (por lo general se encuentra en la página de descripción de la aplicación) antes de comprarla.

Selecciona aplicaciones sin compras. A veces tienes que pagar más por aplicaciones que no tienen compras en la aplicación. Sin embargo, es posible que sea más barato a largo plazo pagar más en un inicio, y de esa forma no terminarás con cargos adicionales para los que tengas que pedir explicaciones.

