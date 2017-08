“Con McGregor no pasará lo de Pacquiao”: Mayweather promete combate frontal

'Money' afirma que va a dejar satisfechos a sus fans el próximo 26 de agosto

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. aceptó que la pelea contra el filipino Manny Pacquiao no gustó, por lo que promete salir ofensivo ante el irlandés Conor McGregor el próximo 26 de agosto.

No va a ser un combate defensivo, tengo que ir a por él. Tengo que ir hacia él y hacer lo que tengo que hacer. Se lo debo al público por el combate contra Pacquiao. Ese combate no gustó, pero este dejará a todos satisfechos“, dijo en una entrevista con ESPN.

En aquel combate con el filipino en mayo de 2015, “Money” ganó por decisión unánime, pero los aficionados criticaron el combate, que hasta ese momento era uno de los más esperados.

Sobre el campeón de la UFC, que tiene casi nada de experiencia en el boxeo, indicó que es un guerrero.

“El que no haya boxeado profesionalmente no quita que sea un guerrero. Cada vez que ha luchado en la UFC y ha ganado, lo ha hecho de pie. La única vez que perdió fue en el suelo. Siempre que ha luchado de pie ha arrasado.

“No me gustó cuando nos llamó monos (en la conferencia de prensa), fue una falta de respeto. No fue algo que hiciera que perdiera los papeles, pero no me gustó. Soy fuerte, inteligente y tengo paciencia. El 26 de agosto veremos si vuelve a decir algo así”, indicó.

Agregó que no piensa en perder.

“Cuando peleas a este nivel no existe el ‘perder’. Nunca he conocido a un hombre que ganase cientos de millones que fuese un perdedor. Voy a bajarme del cuadrilátero con la cabeza en alto, contento. Nunca pienso en perder…pero sí te digo que es algo que puede suceder. Mi madre y mis hijos me van a seguir queriendo, voy a seguir teniendo el mismo tren de vida lujoso, y la vida continuará”, manifestó.

El combate se realizará en Las Vegas, Nevada.