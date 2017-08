El muro de Trump transforma el arte en manifiesto político

El artista mexicano Bosco Sodi "construirá" una estructura en Washington Square Park

NUEVA YORK – Un proyecto denostado, el muro que pretende construir el presidente Donald Trump en la frontera con México, generó una coincidencia que se convertirá en arte y en un manifiesto político en Washington Square, Manhattan.

En una afrenta pacífica, el artista mexicano Bosco Sodi utilizará ladrillos con material extraído desde uno de los puntos profundos de esa nación, Oaxaca, que integran “los cuatro elementos de la tierra de México: tierra, fuego, aire y agua” y hechos con manos de mexicanos que han sido indocumentados o tienen en su mente perseguir el “Sueño Americano”.

Desde su taller en Brooklyn, Sodi cuenta que la idea surgió cuando trabajaba en sus instalaciones en Puerto Escondido, Oaxaca, donde tiene la fundación “Casa Guava”, dedicada a apoyar a artistas con proyectos que se integren artesanos oaxaqueños.

“Un día hice unos polines de 10 por 10 y 20 centímetros… cuando empecé a platicar con artesanos locales, me di cuenta de que varios de ellos habían sido inmigrantes ilegales o varios de eran jóvenes que tenían ganas de buscar el ‘Sueño Americano’, de venirse de mojados”, narra.

El concepto de su instalación de dos metros de altura por ocho de largo –que se realizará el 7 de septiembre–, comenzó a construir días después, cuando los trabajadores le entregaron “los primeros polines, los cuales dejaron en el estudio en forma de hilera, como un pequeño muro”, lo demás llegó solo, en medio del bombardeo informativo del que Bosco también se reconoce víctima ante la llegada del presidente Trump.

“Con todo el contexto político que había, la información que me llegaba me pregunté, ¿por qué no hacer algo formal? Quería hacer algo que tuviera que ver con mi obra, que habla del no control… y cuando vi ‘el muro’, la hilera, comencé a trabajar en mi proyecto”, el cual presentó a la galería Paul Kasmin, que promueve su trabajo en Nueva York, a cuyos representantes “les encantó la idea”.

Además de ser una instalación artística, llamada simplemente “Muro”, busca una conexión con los mexicanos inmigrantes, desde cocineros, artistas, escritores y hasta, los cónsules, a quienes invitará a construir la obra a partir de las siete de la mañana, la cual estará montada sólo durante cuatro horas, para luego ser “destruida” por quienes acudan al evento.

“Nos hicimos la tarea de buscar el lugar idóneo y encontramos que era Washington Square, por lo que representa… y está rodeado de universidades… tiene mucha vida”, explica.

Es justo en ese parque donde ha habido varias protestas de inmigrantes de varias naciones y activistas en contra de las políticas del presidente Trump.

“No soy un artista que haga acción política, es la primera vez que lo voy a hacer… aquí se dan todos los ingredientes para ello… había sido un poco escéptico para acercame a la política, porque mi obra es abstracta”, reconoce. “Esta obra tiene una connotación política ‘per se’, además de poética y estética”.

El hecho de que el mismo día que construya el muro sea desmontado es para dejar claro que “si el Trump logra hacer su muro, no durará”, consideró Sodi. “Terminará siendo derribado con una gran fiesta, como el muro de Berlín”.

Quienes ayuden a desmontar la estructura podrán quedarse con uno de los 1,600 ladrillos, los cuales fueron transportados en tráiler desde México.

En detalle