4 estrategias para disminuir el consumo de alimentos por ansiedad

Cuando estás estresado o simplemente no tienes que hacer nada, te levantas automáticamente para ir a ver que hay en el refrigerador. Evita esto siguiendo estos consejos

Para que una persona esté saludable, se recomienda que el consumo calórico diario sea de acuerdo al gasto también de cada organismo y que además, los alimentos que se ingieran sean variados con el fin de poder obtener los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo.

Pasa también que cuando estamos aburridos, o en un rato de ocio, muy estresados o cuando nos encontramos en momentos de mucha presión comemos más de la cuenta. Nos descubrimos yendo a cada momento al refrigerador a ver qué encontramos para picar, incluso sin que sintamos hambre, solo es un impulso muy fuerte de querer comer.

Si esto te ha pasado o te está pasando y por esto has visto un incremento en la circunferencia de tu cintura, conoce estos 12 alimentos que te ayudarán a quemar grasa. Además, si quieres deshacerte de este horrible hábito que te afecta además del peso, la salud y el bolsillo, sigue estos consejos.

Respeta tu horario de comidas. Realiza tres comidas al día con meriendas saludables entre cada una de ellas. Cuando te saltas alguna de tus comidas o no tienes una organización con respecto a tu alimentación, puedes pasar lapsos prolongados sin ingerir nada, lo que hará que tus niveles de glucosa en sangre disminuyan y quieras saltar a devorar cualquier cosa que se te pase por el frente apenas tengas la oportunidad.

Para evitar eso, pon como prioridad tu alimentación, no salgas de casa sin desayunar por las mañana y no vayas a la cama en la noche sin haber comido una cena ligera y balanceada. Cuando tu cuerpo se acostumbra a las horas de comida, la sensación de hambre no estará rondándote durante todo el día, sino solo se hará presente en los momentos en lo que en realidad debes alimentarte.

No dejes al azar lo que comerás. Ya sabes que debes respetar el horario de tus comidas. Eso no significa que si se hizo la hora del almuerzo y estás cerca de un sitio de comida chatarra, eso es lo que consumirás. Mientras más limpio comas, menos ansiedad sufrirás, por lo que se hace necesario que organices tu menú, ya sea semanalmente, a diario o como prefieras.

Lo importante es asegurarse de que eliges con cuidado y dándole la importancia que merece al combustible que le darás a tu cuerpo. También te ayudará incluir en tu dieta alimentos como yogurt griego, pescado, frutos secos, frutas y vegetales, ya que estos tienen efectos positivos en tus niveles de ansiedad. En Nutrición Sin Más, puedes encontrar una lista completa de estos alimentos.

Haz ejercicio. Tu cuerpo agradecerá las endorfinas liberadas por el cerebro, ya que este neurotransmisor es un analgésico natural súper efectivo. Por otro lado, los efectos del ejercicio en el metabolismo son tan buenos, que incluso se mantienen por horas después de que lo has realizado.

Es decir, cuando estás en reposo, no sentirás los efectos que suelen venir con la inactividad, como lo es la ansiedad –entre otros-. Por este y muchos más beneficios es recomendable realizar algún deporte o actividad física por lo menos durante media hora, todos los días.

Toma suficiente agua. Es importante que te mantengas hidratado, esto quiere decir que no esperes a sentir sed para tomar agua. Tampoco te diré toma 8 vasos de agua o dos litros al día, ya que no todos los organismos son iguales. Tú mismo puedes monitorear si tu consumo de agua es el correcto, al ver el color de tu orina (este debe ser amarillo pálido) y que la frecuencia de la misma se encuentre dentro del rango saludable de 5 a 8 veces al día.

Estos son algunos hábitos que te ayudarán a mantener la ansiedad bajo control, pero también es primordial que recuerdes que mientras más sucumbas ante ella y consumas más azúcar o más comida chatarra, más vas a querer hacerlo, ya que este tipo de alimentos provocan cierta adicción. No dejes que la comida se vuelva un vicio.