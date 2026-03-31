Queremos un futbol sin redadas este verano durante la Copa Mundial

Houston tenemos un problema.

Y el problema es este: que las redadas que ha venido lanzando la actual administración desde el año pasado pueden empañar y afectar los juegos de la Copa Mundial de futbol a llevarse a cabo este verano.

La Copa Mundial, organizada por la FIFA, se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá entre el 10 de junio y el 19 de julio de 2026.

Y como todos hemos visto, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza han estado llevando a cabo sus redadas en varias ciudades.

En Chicago y en Minneapolis, por ejemplo, agentes de ICE han lanzado gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos.

En Chicago los agentes mataron a Silverio Villegas, en Franklin Park, Illinois y en Minneapolis otros agentes mataron a Renee Nicole Good, una maestra, y a Alex Pretti, un enfermero de profesión.

En Chicago los agentes también hirieron a Miramar Martínez, una maestra. La quisieron acusar de haberlos atacado pero una corte desestimó esa acusación de los agentes.

En Chicago hubo dos encuentros grandes entre personas que se oponen a las redadas y los agentes de ICE que gustan de agredir sin causa alguna a los que protestan. En Sur Chicago y en La Villita hubo dos confrontaciones grandes donde los agentes lanzaron bombas de humo y gas lacrimógeno a los residentes.

En Estados Unidos los juegos de la Copa Mundial se llevarán a cabo en 11 ciudades del país: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

Si todo sale bien, miles de visitantes de otros países del mundo vendrán a esas ciudades para ver los partidos.

¿Pero se imaginan ustedes, lo que han de estar temiendo los fanáticos del deporte más popular del planeta?

Ellos han de estar pensando, ¿qué tal si nos salen al camino los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza? ¿Qué tal si nos detienen?

Sí, las redadas pueden causar que nadie visite a este país para ver los juegos en las diferentes ciudades.

Por eso quiero proponer que las redadas sean canceladas desde dos meses antes del Mundial y durante los dos meses de la Copa y otros dos meses después de la Copa.

Si DHS aún tiene fondos que reinicien sus redadas allá por septiembre ya cuando la Copa Mundial haya terminado.

Debemos tener en mente que los ojos del mundo entero estarán puestos sobre este país durante la Copa Mundial.

¿Qué prefiere esta administración: ¿Que hablen de gas lacrimógeno en los pulmones, mujeres activistas azotadas contra la banqueta por algún agente de ICE?

¿O prefiere esta administración que hablen del futbol, de los grandes estadios y de lo pacífico que fueron los juegos en las diferentes ciudades?

¿El balón, como se dice, está en las manos de Markwayne Mullin, quien encabeza a DHS y él decide si quiere unos juegos pacíficos o quiere ver un planeta alarmado porque este país llevó a cabo redadas masivas durante una Copa Mundial de futbol?

Bueno para los que quieran ayudar aquí les dejo este slogan que debemos mencionar de vez en cuando para enviar nuestro mensaje. Repítanlo todos los días en sus conversaciones diarias:

Y el mensaje es este: FIFA and ICE is not very NICE.