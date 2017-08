Giles Fuchs, el multimillonario que reprobó la secundaria, pero construyó un imperio inmobiliario

Conoce la historia de este magnate británico

El día que el británico Giles Fuchs se enteró de que había reprobado su examen de fin de secundaria (A-levels), su familia se reunió en la mesa del comedor para la cena, como de costumbre.

Su padre no mencionó el asunto mientras comían. Cuando se recogieron los platos, se volteó hacia su hijo y le dijo: “Giles, espero que seas bueno con las manos”.

Con la esperanza de demostrar que su padre estaba equivocado a pesar de los resultados desalentadores, al día siguiente Fuchs tocó la puerta de la mayor cadena de agentes inmobiliarios en Northamptonshire, a unos 115 kilómetros al norte de Londres para pedir trabajo.

“Seré el mejor agente que hayan tenido” , dijo el adolescente al gerente. “ ¿Puedes empezar el lunes? “ , fue la respuesta de este.

Ahora, convertido en un multimillonario de 52 años de edad, cofundador y jefe del servicio de alquiler de oficinas equipadas Office Space In Town (OSIT), Fuchs dice que los tres años que pasó trabajando para esa agencia inmobiliaria le dio una base inestimable.

“Me enseñó cómo interactuar con la gente y cómo vender”, dice.

Con la ambición de ser su propio jefe, a la edad de 21 años, Fuchs abrió su empresa de agentes inmobiliarios, con un amigo, en 1987.

El negocio fue un éxito y siguieron muchas otras empresas rentables.

Tradición familiar

Hasta que en 2010 decidió unir fuerzas con su hermana Niki y lanzar OSIT.

Sólo siete años después, OSIT goza de ingresos anuales de casi US$26 millones.

Ahora valorada en US$260 millones, OSIT tiene seis edificios en Londres y otros cuatro en otras partes de Reino Unido.

Las “oficinas equipadas” ofrecen todo lo que un empresario o empresa necesitan para entrar en los negocios.

Además del espacio de oficina, tienen acceso a internet, escritorios, sillas, salas de reuniones e incluso personal de recepción en el que pueden confiar.

La decisión de Fuchs y de su hermana de abrir OSIT fue una manera para ellos de seguir la tradición familiar, ya que en 1979 su madre estableció el primer negocio de ese tipo en Reino Unido.

Niki había asumido la administración del negocio de su madre, City Executive Centers, y Fuchs se le unió a inicios de la década pasada, antes de que el negocio se vendiera en 2005.

La primera oficina de OSIT se inauguró en enero de 2011 en la Torre Euston, en el centro de Londres, en espacios alquilados.

Sin embargo, un año después, OSIT pudo comenzar a comprar sus propios edificios, después de unirse a un fondo inmobiliario.

Diseño único

Fuchs dice que este desarrollo fue fundamental. “Eso nos permitió pasar de ser administradores de oficinas equipadas, a una compañía de propiedades, exitosa”.

Como dueña de sus propios edificios, OSIT tiene más libertad para diseñar y adaptar los inmuebles a sus propias especificaciones.

Para diferenciarse de la multitud, sus interiores están diseñados de acuerdo a temas diferentes, y algunos podrían decir extravagantes, que van desde el juego de mesa Monopolio a Alicia en el país de las maravillas y el interior de un yate de lujo.

Fuchs dice que esto da a cada edificio un “carácter y personalidad” únicos.

Ser dueño de los edificios, en lugar de alquilarlos, también ha facilitado que OSIT agregue instalaciones adicionales, como salones de belleza, gimnasios, cafeterías, bares y habitaciones de hotel .

Significa además que OSIT puede reducir sus honorarios en caso de una recesión económica, así como cosechar los beneficios a medida que el valor de la propiedad comercial aumenta.

Eso no quiere decir que Fuchs espera recortar el precio del alquiler en el corto plazo.

A favor del Brexit

Fuchs es un firme defensor de Brexit y cree que el dolor de salir de la Unión Europea resultará ser “una tormenta en una taza de té…”. “La verdad es que a Reino Unido le está yendo muy bien”, dice.

Añade que si bien la caída de la libra ha ayudado a los exportadores, también ha hecho que la inversión en Reino Unido sea más atractiva para las entidades extranjeras.

“Hay una gran cantidad de dinero llegando a Londres en este momento”, señala.

En 2016, una administradora chino de activos inmobiliarios llamada Kailong adquirió participación en OSIT por una suma no revelada.

Fuchs argumenta que el sector de oficinas equipadas será cada vez más atractivo para los inversores.

Actualmente, el sector de oficinas equipadas representa el 7% del mercado de oficinas de Reino Unido.

Este vale más de US$20.000 millones, según un informe de 2016 del grupo de investigación Capital Economics, que predice que la industria de Reino Unido aumentará a poco más de US$77.000 millones para 2025.

Crecimiento del mercado

Andrew Shepherd-Barron, analista del sector de oficinas de la consultora Peel Hunt, está de acuerdo en que el rubro está listo para una mayor expansión.

Shepherd-Barron dice que este crecimiento es impulsado por las compañías —grandes y pequeñas— que buscan cada vez más la flexibilidad que las oficinas equipadas pueden ofrecer, en vez de estar atadas por largos contratos tradicionales de alquiler de oficinas.

En OSIT, Fuchs tiene el título de jefe ejecutivo y su hermana es la directora general.

Fuchs explica cómo dividen la carga de trabajo: “Niki administra la operación del negocio día a día”.

“Yo miro hacia fuera, recaudando fondos, encontrando edificios, y creando estrategias”, comenta.

Añade que trabajar con su hermana es una “experiencia fabulosa”.

“Estoy completamente seguro de que me cubre las espaldas”.

Si bien Fuchs no obtuvo muy buenos resultados en sus exámenes de fin de secundaria, dice que su papá está muy contento con lo que ha logrado.

“Nuestros padres están muy orgullosos (tanto de Niki como de mí)”, dice.

“Mi madre comenzó la industria de las [oficinas equipadas] en Reino Unido en 1979, en un pequeño edificio en Northampton, al norte de Londres, y están excepcionalmente satisfechos de que hayamos recibido la batuta y corrido con ella”, cuenta.