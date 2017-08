Abogado de “El Chapo” explota por críticas en su contra

"Si se ofenden porque represente a alguien acusado de un crimen, que se larguen a Corea del Norte o Irán", dijo Jeffrey Lichtman

Jeffrey Lichtman exhibe cada tanto el estilo combativo que lo caracteriza como abogado defensor en Estados Unidos, sobre todo cuando le hablan de quienes puedan creer que aceptó defender al narco mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán solo por dinero.

“Si se ofenden por la idea de que represente a alguien acusado de un crimen, que se larguen a Corea del Norte o Irán a ver si es mejor allá”, responde en una entrevista con BBC Mundo.

Que Lichtman se convierta en el abogado de Guzmán en el juicio marcado para abril próximo en Nueva York depende en buena medida de cómo él y los otros tres expertos legales elegidos por el mexicano para representarlo cobr en sus honorarios.

Además de acusarlo de 17 cargos que podrían costarle el resto de su vida tras las rejas, el gobierno de EE.UU. busca incautarle a Guzmán U S $14.000 millones que estima que ganó con las drogas, y cualquier dinero que use para pagar un abogado privado podría ser confiscado.

Un juez de la corte federal de Brooklyn frente al caso descartó el lunes contribuir a que la fiscalía garantice de algún modo que los honorarios no le s será n incautad os a los abogados privados , advirtiendo que deben asumir ese “riesgo” si desean defender a Guzmán.

Lichtman, que ya se ha reunido en varias ocasiones con Guzmán en su prisión de Nueva York, critica ese riesgo y aguarda resolver en los próximos días si asume un caso que define como “soñado” para cualquier abogado defensor.

Hasta el momento Guzmán, que tiene 60 años y rechaza los cargos en su contra, es representado formalmente ante la corte por abogados de oficio , que suelen defender a acusados sin dinero para costearse un profesional privado.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo que BBC Mundo mantuvo con Lichtman, quien ganó renombre en 2005 al evitar la cárcel para John Gotti Junior, un exmiembro de la mafia de Nueva York, en otro juicio que acaparó la atención pública.

En este momento, ¿usted es o no es el abogado de Joaquín Guzmán?

He sido contratado por él, pero no he presentado (ante la corte) un escrito de apersonamiento. Entonces depende de cómo defines si soy su abogado. ¿Abogado para el juicio?En este momento no. ¿Soy su abogado en el sentido de asesorarlo? Sí.

El juez dijo que depende de usted decidir si defiende a Guzmán y quizá tener sus pagos incautados. ¿Está dispuesto a asumir ese riesgo?

En este momento no lo estamos. Primero tenemos que asegurarnos de que es capaz de pagarnos. Pero no parece que el juez o el gobierno estén interesados en que el señor Guzmán tenga el abogado que elija.

El gobierno estuvo gritando durante meses que, como Guzmán no puede pagar un abogado privado, los contribuyentes debían hacerse cargo de su cuenta. Pero cuando aparecemos dispuestos a entrar en el caso, repentinamente no pueden garantizar que no incautarán los fondos, que no han sido congelados. Estamos pidiendo que seamos pagados con dinero que el gobierno no vería de todos modos.

¿Y para tomar una decisión están esperando que Guzmán se encuentre con su hermana este jueves?

Sí, para ver primerocómo podemos cobrar y luego ir al gobierno y ver si podemos resolver esto.

¿Planea corroborar de algún modo que el dinero con el que Guzmán o alguien cercano a él le pagan no es dinero sucio?

Queremos asegurarnos que seamos capaces de mantener el dinero. El gobierno ha prometido que no impedirían a Guzmán pagar a un abogado.

El problema es que no nos han prometido que podremos mantener el dinero que cobremos. Y a la mayoría de la gente no le gusta trabajar gratis por un año o dos, especialmente con todoslos gastos que vamos a tener que cubrir de nuestros bolsillos. Nos costaría dinero representarlo. Y no conozco a ningún abogado sano que aceptaría tales condiciones.

¿Qué le diría a aquellos de América Latina, especialmente México, que pueden creer que usted está dispuesto a defender a un narcotraficantepor dinero?

Esa es la misma gente que viene a suplicarme de rodillas que los represente cuando tienen un DUI (manejar bajo la influencia de alcohol u otras drogas) u otros crímenes.

Diría que si se ofenden por la idea de que represente a alguien acusado de un crimen, que se larguen a Corea del Norte o Irán a ver si es mejor allá. Eso es lo que yo diría. Esto es Estados Unidos. Tenemos una Constitución. Si eso no es algo con lo que pueda vivir, tal vez este sea el país equivocado para usted.

Permítame leerle esta cita de Guzmán publicada por la revista ‘Rolling Stone’ el año pasado: “Proveo más heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana que cualquier otra persona en el mundo”. Esto parece una auto confesión de su parte, ¿verdad?

¿Dónde se dijo eso? ¿En una entrevista con Sean Penn? ¿Eso ha sido introducido como evidencia? ¿Sabemos si fue editado? ¿Sabemos si fue sacado de contexto? De repente todos le creen a Sean Penn como si fuera una especie de dios que dice la verdad.

No sé de dónde vino eso. ¿Y mencionó que es culpable de cometer algún crimen en el distrito este de Nueva York? No.

Todos esperan ver las pruebas y los testigos de este caso. Pero después que Guzmán fuera extraditado desde México, el gobierno de EEUU señaló como parte de la evidencia incautaciones de drogas en todo el país que fueron rastreadas hasta el cartel de Sinaloa, incluyendo casi 2.000 kilos de cocaína en un vehículo y un depósito en Brooklyn. Esto parece tratar determinar la conexión entre las actividades de Guzmán y Nueva York…

Eso es lo que ellos aseguran. Pero son solo alegaciones. Por alguna razón, aseguran que sus alegaciones son muy fuertes pero no están dispuestos a dejar que entre un abogado privado a defenderlo. ¿Eso le dice que están muy confiados en sus alegaciones? ¿De qué temen?

Aun si Guzmán ganase este juicio, enfrenta cargos en diferentes jurisdicciones de EEUU, por lo que probablemente seguiría con un juicio tras otro. ¿Cuál es el mejor escenario para él en este momento?

El mejor escenario es enfrentar un juicio a la vez y ganarlo. Esta no es la primera persona que he representado que me dijeron que no tenía chances de ganar el caso y, múltiples juicios después, fue finalmente liberada. Recuerde que John Gotti fue a cuatro juicios.

Entonces eso pasa en Estados Unidos: el gobierno no tiene siempre la razón, ¿verdad? ¿Confía completamente en este gobierno? ¿Cree que todo lo que sale de sus bocas es la verdad?

Es cierto que usted mantuvo a John Gotti Jr., miembro de una de las más prominentes familias de la mafia en este país, libre de cárcel en un juicio en 2005. ¿Ve similitudes entre aquel juicio y el caso de Guzmán?

La similitud que veo es que la sociedad y la prensa están dispuestos a enterrar a ambos sin ver un fragmento de evidencia. Estuvo mal en aquel momento y está mal ahora.

Usted se queja del trato que Guzmán recibe de la prensa, aun cuando hay varias historias en los medios —incluida la BBC— sobre sus condiciones de prisión o lo que dicen sus abogados. Pero estamos hablando de un narco cuya organización, el cartel de Sinaloa, es parte responsable por la violencia extrema que México ha tenido. ¿O pone en duda ese hecho?

Usted los llama hechos. Yo no lo sé, no he visto la evidencia de eso aun. Sé lo que he leído en los medios. Es muy fácil leer cosas en los medios y decir que es verdad. Y lo que pasa en Sinaloa es lo que pasa en Sinaloa. No es lo que pasa en Brooklyn.Entonces usted podría ser culpable de cosas en todo el mundo, pero no ser culpable de cargos que enfrenta en un juicio particular.

Entiendo que México está envuelto en violencia debido a las drogas. También está envuelto en violencia debido a la corrupción de los funcionarios electos. ¿Qué tiene que ver eso con Joaquín Guzmán? Ha estado en la cárcel en los últimos años, ¿por qué cada funcionario electo mexicano, uno tras otro, ha sido acusado de delitos? No todos los males de México se deben a Joaquín Guzmán.

¿Y qué significa para usted este caso profesionalmente?

Para mí es un ser humano. No juzgo a alguien que represento con base en lo que leí en los diarios o por lo que lo acusan. De otra forma, ¿cómo podría ganarme la vida con este trabajo tan difícil?

Para mí tienes una persona que ha sido absolutamente abusada por el sistema, está en las peores condiciones de prisión que he visto, le han negado los abogados de su elección… Si vas a ser un abogado defensor, esta es la clase de personas que tienes que querer representar. Es alguien a quien la sociedad está menospreciando.

Y no estoy diciendo que sea un hombre completamente inocente. No lo sé. Pero una sociedad es juzgada por cómo tratan a la gente más menospreciada. Y si eres un abogado defensor, este es un caso soñado, porque tienes que defender a alguien que aparentemente nadie quiere defender.