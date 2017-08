Lo que estaría haciendo Zayn Malik si no hubiera entrado a One Direction

El cantante fue descubierto en el reality musical "The X-Factor"

La vida de Zayn Malik podría haber sido muy distinta si, tras ser rechazado en las audiciones individuales del programa “The X Factor”, Simon Cowell -uno de los jurados- no se hubiera fijado en él y le hubiera convencido para que formara sobre la marcha un grupo junto a otros cuatro jóvenes que tampoco consiguieron superar el casting, y que eventualmente se convirtió en One Direction.

Consciente de que debe su fama y su carrera en gran parte a que se encontraba en el lugar oportuno en el momento adecuado, el cantante ha reflexionado largo y tendido sobre qué estaría haciendo ahora mismo si no hubiese sido así, y ha llegado a la conclusión de que habría encontrado otra forma de dar rienda suelta a su escritura creativa.

“Pienso a menudo acerca de realidades alternativas. Creo que ahora mismo estaría en la universidad y ya habría obtenido mi título en lengua inglesa. Y supongo que ahora estaría buscando algún trabajo relacionado con literatura inglesa o con enseñar inglés. Me encanta la poesía y escribir; es evidente, soy compositor, así que aun así me dedicaría a algo que me diera la sensación de estar utilizando de manera creativa mi pasión por la escritura”, explica en una entrevista a la revista V.

Otro momento crucial en la vida y la trayectoria del británico fue su salida de la banda en 2015, antes de que sus compañeros se tomaran un descanso temporal, con la diferencia de que en esa ocasión él fue el responsable de dar ese giro a todo su mundo. Aunque Zayn trata de restarle importancia a ese hito en su carrera, reconoce que sí le permitió tomar las riendas de su vida en mayor medida.

“No creo que fuera necesariamente esa experiencia la que me convirtió en un hombre. Ya estaba convirtiéndome en uno durante todo ese tiempo, y esa experiencia fue la prueba de que podía tomar mis propias decisiones. Puede que gracias a ello ganara más control, y es cierto que esa fue la primera decisión que tomé que reflejaba ese nuevo control sobre mi vida. Creo que formó parte del proceso para madurar y crecer como persona. Todavía sigo evolucionando, como todo el mundo“, asegura.