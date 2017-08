Ilia Calderón responde a criticas sobre enfrentamiento con miembro del KKK

La periodista de Univision fue insultada debido al color de su piel

Una entrevista que Ilia Calderón realizó para Univision con un líder del grupo cabelleros blancos del Ku Klux Klan, se volvió viral cuando este usó un insulto racial. Muchos en redes sociales criticaron a la periodista de haber provocado el incidente, pero ahora ella aclara todo lo sucedido.

“Lo hice porque hay historias que no se pueden contar desde un estudio de televisión y hay historias cuyo valor periodísticos amerita ir afuera y correr riesgos“, dijo Calderón a People en español. “Tú no puedes reportar de un huracán desde tu cama”.

La también presentadora de Noticiero Univision agregó: “Yo sabía su discurso de odio y sabía que me iban a despreciar. Pero nunca pensamos que nos íbamos a encontrar en esa situación. Lo que me mantuvo en esa silla es que lo que me estaba pasando a mí le pasaba a miles de personas en el mundo. Eso le pasa a mucha gente todos los días porque a esos grupos hay que sacarlos a la luz“.

También se le preguntó si se ofendió cuando usó la palabra ofensiva y ella respondió, “Es la connotación ofensiva, a mí no me molesta que me digan negra mis amigos. Pero el n**** es la connotación ofensiva“.