No presuma de poder hacer muchas cosas a la vez, no se puede

El multitasking es contrario a la eficacia en el trabajo

“Capacidad para multitask (hacer varias cosas a la vez), priorizar el flujo de trabajo y ejecutarlo independientemente de tal forma de que se puedan presentar resultados en plazos ajustados”. Este era uno de los puntos en una descripción laboral en una editorial encontrada en Glassdoor pero que se puede encontrar en muchas otras ofertas de trabajo en otras plataformas.

Es lo que pide el empleador y no es necesariamente positivo.

Priorizar el flujo de trabajo si es una de las claves de la productividad laboral. Hacerse listas de tareas y hacer seguimiento de estas, está muy recomendado, lo que tiene muy pocos abogados defensores es el famoso multitasking.

El profesor de neurociencia del MIT, Earl K. Miller asegura que el cerebro humano tiene una capacidad limitada para procesar nueva información y puede manejar pocos pensamientos a la vez. Podemos hacer una cosa solo y cuando se cambia de una tarea a otra lo que se hace es cambiar el foco de atención muy rápidamente pero según Miller, eso tiene un costo cognitivo. No se opera bien, se dejan trabajos a medio hacer y el cerebro tarda en volver a centrarse para acabarlo.

Hormonas

Otro experto en neurociencia, Daniel Levitin, publicaba en The Guardian un extracto de su libro “The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload” (Mente organizada: pensar bien en la era de un exceso de información) en el que explica que hay una reacción hormonal, provocada por el multitasking, que sobreestimula el cerebro, causa una cierta fatiga mental y problemas para pensar. Además es adicitivo por lo que se busca la estimulación y se puede caer en un círculo vicioso en el que el cerebro busque la manera de distraerse y no centrarse en la labor que tiene por delante.

¿Reconoce una cierta urgencia de comer algo dulce mientras se trabaja? Es la falta de glucosa que demanda el cerebro cuando intenta estar en varias cosas a la vez.

Cada interrupción de una tarea en la que se esté centrado puede costar hasta 18 minutos de falta de concentración. Volver a centrarse tras contestar una llamada, leer un e-mail, mandar un texto, hacer un somero seguimiento de Twitter o tener una conversación con un compañero de trabajo puede terminar consumiendo horas del día. Intentar mantener la atencion en a varias cosas a la vez no está en ninguna receta para el éxito.

Levitin explica además que cuando alguien está siendo informado pero distraido con otra tarea– y pone como ejemplo a alguien que trata de estudiar y ve la televisión–, la información va a una zona del cerebro en la que se procesan procedimientos y habilidades pero no hechos e ideas. Es decir, el lugar equivocado.

El doctor en psicología y autor de libros sobre inteligencia emocional, Travis Bradberry, explicaba en un artículo en su website que de acuerdo con los estudios de la Universidad de Londres no solo se es menos eficaz sino que además se rebaja el coeficiente intelectual, o IQ, a niveles que se encuentran en personas que han estado sin dormir toda una noche o han fumado marihuana. Peor aún, se teme que además no sea un problema temporal aunque esto sigue en estudio.

Un mal hábito

Se pierde efectividad, el tiempo, la capacidad de análisis, se cometen más errores, se vive peor y encima se pierde inteligencia. El problema es que la cultura actual del trabajo exige e impone estas interrupciones. Plantillas más reducidas en las empresas que obligan a asumir más trabajo, el continuo flujo de e-mails, mensajes de textos, reuniones…

Si tiende a hacer multitasking trátelo como un mal habito del que desintoxicarse con listas de tareas por hacer, priorizar y listas de cosas que pueden esperar o no deben hacerse. También es recomendable saber cuándo se trabaja más centrado/a para hacer lo más importante en ese momento (por la mañana o por la noche) y reisistir la tentación que impone internet desconectando o acostumbrando a quien está en su lista de correo a que no va a responder todos los e mails inmediatamente.