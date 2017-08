EN VIVO: La NASA transmitirá el eclipse solar total en televisión y en línea

Te decimos cómo, cuándo y dónde puedes ver el eclipse solar total en este programa especial de 4 horas de la NASA el lunes 21 de agosto

El canal de NASA Television emitirá un programa de cuatro horas, Eclipse Across America, con un video en vivo sin precedentes del eclipse solar total visible en 14 estados de EEUU el próximo lunes 21 de agosto, junto con la cobertura de actividades en parques, bibliotecas, estadios, festivales y museos de todo el país y en las redes sociales.

https://www.nasa.gov/eclipselive (link externo)

La programación comienza a las 12 del mediodía EDT del lunes 21 de agosto con un programa previo rodado en Charleston, Carolina del Sur. El espectáculo principal comienza a las 1 p.m. EDT y cubrirá la trayectoria del eclipse solar total a través de los Estados Unidos, de Oregon a Carolina del Sur.

La NASA ofrecerá a los espectadores de todo el mundo una gran cantidad de imágenes capturadas antes, durante y después del eclipse por 11 naves espaciales, por lo menos tres aeronaves de la NASA, más de 50 globos de gran altura y astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional lo que brindará una única y especial trasmisión del eventol.

Esto, y mucho más, se presentará en la transmisión en vivo de cuatro horas de la NASA, Eclipse Across America: Through the Eyes de la NASA.

Para obtener más detalles de los horarios de programación de televisión de la NASA visita el siguiente enlace externo:

https://www.nasa.gov/nasatv

Además de la emisión de televisión de la NASA, secuencias de video en vivo de lugares de todo el país estarán disponibles en el siguiente enlace externo:

www.nasa.gov/eclipselive donde se le enviará por defecto a la emisión de TV de la NASA en Internet.

El programa comienza a las 12 del mediodía EDT y se conectará en línea con muchas de las emisiones de la NASA distribuidas por todo el país, además de acceder a contenido web interactivo y a las vistas del eclipse de más de 60 telescopios, aviones y globos.

En el curso de 100 minutos, 14 estados a través de los Estados Unidos experimentarán más de dos minutos de oscuridad en el medio del día. Además, un eclipse parcial será visible en toda América del Norte.

El eclipse proporcionará una oportunidad única para estudiar el Sol, la Tierra, la Luna y su interacción debido al largo camino del eclipse sobre tierra de costa a costa.

Los científicos podrán realizar observaciones terrestres y aéreas durante un período de una hora y media para complementar la riqueza de datos e imágenes proporcionados por los activos espaciales.

Y por supuesto que también hay una aplicación de la NASA para iOS, Android y Fire.

Aplicación NASA para iOS – http://itunes.apple.com/app/nasa-app/id334325516?mt=8

Aplicación NASA para Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa

NASA App para Amazon Fire y Fire TV – http://amzn.com/B00ZVR87LQ