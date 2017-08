¿Cómo saber si tus ojos se afectaron tras ver el eclipse?

¿Miraste por algunos segundos el eclipse y ahora te llena la incertidumbre?

Pese a que los resultados reales de una posible afectación a tus ojos vendrán entre las 24 y 72 horas siguientes a ver el eclipse, hay algunas pruebas que puedes realizar en casa para asegurarte del estado de tu visión.

Médicos especialistas aseguran que el daño que el eclipse podría causar a los ojos, no es mayor al daño que el sol podría causar por sí solo. Lo que sí es importante que sepas es que la molestia que genera mirar al sol directamente, es menor cuando la luna se posiciona frente al sol. La sombra generada por la luna hace que los rayos no sean tan molestos, pero esto no reduce su potencia.

Si miraste por algunos segundos al sol no debes preocuparte si no fue por un lapso mayor a los 5 segundos. Después de este tiempo podría haber daños irreversibles en tu retina. No dejes que te llene el pánico, primero haz el ejercicio que te señalamos acá y de no quedar satisfecho con los resultados, te sugerimos programar de inmediato una cita con el oftalmólogo.

Quizá alguna vez hayas visto el cuadro que te mostraremos a continuación, es normalmente utilizado por especialistas para revisar la condición de tu retina. Este será un ejercicio que harás en casa y que sin duda te dará un diagnóstico más claro que el que podrías estar pensando.

Esta imagen es conocida como el cuadro Amsler Grid, puedes optar por usar el que acá te presentamos o descargar uno nuevo. Imprímelo en una hoja de papel blanca, una vez lo tengas frente a ti, cierra el ojo derecho y enfócate en el punto negro. Después de algunos segundo de hacer las pruebas, las rayas a los lados deben permanecer rectas. Si por el contrario comienzas a ver que generan ondas, es bueno que consideres visitar al experto. Una vez hayas terminado el ejercicio con el ojo derecho repítelo con el izquierdo.

Es fácil llenarse de pánico por lo gente dice. Quizá por algunos minutos tus ojos se “encandelillaron” y te era difícil identificar formas. La luz fuerte hace que tus ojos se afecten por unos minutos, si fue algo inmediato no te llenes de miedo, haz las pruebas y visita al médico en caso de ser necesario.