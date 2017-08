Entrevista de Ilia Calderón a líder del KKK: “Eres una perra cruzada”

Mira aquí la entrevista completa

Como te venimos contando desde hace una semana, Ilia Calderón debió enfrentarse a la peor entrevista en su historia profesional y personal, cuando compartió con el líder del grupo ‘Caballeros Blancos’ del Ku Klux Klan, Chris Barker.

Este domingo pasado, la entrevista completa se pudo ver en le programa periodístico de Univision, ‘Aquí y Ahora’. Bajo el título de ‘En la Boca del Lobo’, Ilia compartió la entrevista que le hizo al matrimonio Baker, Amanda y Chris, en la propiedad de estos, un campo de 6 acres, a donde no funcionan ni los celulares.

Tal como también te contamos, aunque la productora les anticipó que quien los entrevistarían sería una periodista mujer, hispana, de color, ellos se espantaron al verla y desde el primer momento le expresaron su odio.

“Esperábamos una mujer del color de los latinos, no una negra”, le dijo Barker a la productora.

Sin embargo, accedieron a la entrevista donde insultaron, denigraron, humillaron y fueron salvajemente racistas con Ilia Calderon, quien como toda una profesional, aunque confesó que sintió miedo, jamás abandonó su trabajo.

“Yo no puedo compartir el pan contigo… En la Biblia dice ama a tu prójimo, a tu gente, mi gente es blanca, la tuya es negra.. Yo creo que todos tienen derecho a vivir, ya seas negra o lo que sea, chino, japonés, mexicano, eso es lo que me enseñó la Biblia, pero también me enseñó a que no tengo que compartir el pan contigo porque eso es contra Dios”, le dijo mirándola con odio Chris a Calderón.

Según este matrimonio, Cristo les pide que odien a los judíos, y además dice que en la Biblia figura que Jesús les tiraba lanzas a los homosexuales… Uno de los momentos más delicados de de la entrevista fue cuando Ilia le pregunto a Barker qué miraba cuando la veía a ella:

“Me enoja haberte visto y a todos los que veo de tu tipo cada día, y la verdad me molesta, que en esta propiedad, que heredé del clan hace 20 años, y jamás habíamos tenido un negro o lo que te quieras llamar, pero nunca hemos tenido una, no lo permitimos, no queremos personas negras”, continuó el líder del KKK.

Según los Barker, la única solución para salvar América es desaparecer a todos aquellos que no sean de la raza blanca como ellos.

“Te vamos a quemar como lo dijo Dios, no importa, ya matamos 6 millones de judíos, podemos con 11 millones (de inmigrantes)… Yo soy 99.79 % blanco, mira tus ojos y mira los míos, yo soy muy superior a lo que tú puedas ser… Para mí eres una perra cruzada”, le dijo a Ilia con una brutalidad y odio inadmisible.

También tuvo palabras de odio contra el presidente Donald Trump de quien dijo: “es un cobarde, su primer mes ante el congreso fue sumiso, fue directo a los comunistas. Hasta que quememos todo, no habrá un buen presidente”.

Según la investigación que realizó el equipo de ‘Aquí y Ahora’, Chris Barker, tiene varios antecedentes policiales entre 1996 a 2016, tales como robo, conducir ebrio, poseer un arma, y fue arrestado por inmobilizar a uno de los miembros durante una reunión en su casa, mientras otro lo acuchilló, pero el cargo se retiró ya que la víctima no se presentó en la corte.

La conclusión para Ilia fue que, sin duda, esta experiencia la marcó para siempre, en especial en lo personal en pensar el mundo en el que vive su hija y todos los niños que tendrán que lidiar con este tipo de personas agresivas.

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: