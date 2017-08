Exdirector Nacional de Inteligencia cuestiona aptitud de Trump para la presidencia

James Clapper advierte que si el presidente no corrige la marcha podría poner en peligro la seguridad nacional

WASHINGTON.- El exdirector Nacional de Inteligencia (DNI), James Clapper, cuestionó este martes la aptitud del presidente Donald Trump para permanecer en el cargo, tras su combativo discurso en Phoenix (Arizona), y sugirió que si éste no corrige la marcha podría poner en peligro la seguridad nacional.

Trump participó en un mitin político en el Centro de Convenciones de Phoenix, en el que atacó a la prensa por la cobertura de sus polémicas declaraciones sobre la violencia en Charlottesville (Virginia), a los republicanos en el Senado, el “obstruccionismo” de los demócratas, y al resto de sus detractores.

El mandatario salpicó su discurso con su conocido populismo económico, defendió sus medidas migratorias y la necesidad de un muro fronterizo, y azuzó a su base a que abucheara a los medios de comunicación, a los que nuevamente describió con calificativos como “falsos” y “gente enferma”, y los responsabilizó por las crecientes divisiones en el país.

El discurso de inmediato generó un choque de opiniones entre analistas, y la repulsa de grupos cívicos y pro-inmigrantes.

Durante un programa de la cadena CNN, Clapper expresó graves preocupaciones por la estabilidad mental de Trump, al recordar de que éste tiene acceso a los códigos nucleares de EEUU y podría actuar de forma desmesurada ante provocaciones de países como Corea del Norte.

“He trabajado en varios cargos bajo todo presidente desde John F. Kennedy hasta el presidente Barack Obama, y no sé cuándo he visto u oído algo como esto de un presidente que haya sido más alarmante. Por tener un entendimiento de las palancas del poder a las que tiene acceso el presidente, si opta por usarlas, éste me pareció absolutamente espeluznante y alarmante”, advirtió Clapper.

El exfuncionario contrastó el discurso mesurado de anoche de Trump, en el que, guiado por un TelePrompter, delineó su estrategia político-militar para Afganistán y el sur de Asia, con el de esta noche en Phoenix, en el que arremetió contra todos sus presuntos enemigos, incluso de su mismo partido.

Para Clapper, el de anoche mostró a un Trump ceñido a un discurso preparado por sus asesores, mientras que el de hoy, fue el “verdadero” Trump, tal como se presentó a su base a lo largo de la contienda electoral en 2016.

“De verdad cuestionó su capacidad, su aptitud para ejercer este cargo, y empiezo a cuestionar sus motivaciones; tal vez está buscando una salida”, afirmó.

En el mismo programa, el estratega republicano, Rick Wilson, coincidió con Clapper en que Trump ha demostrado que “está fuera de control” y, si no enmienda sus relaciones con los republicanos en el Senado, no logrará avanzar sus prioridades legislativas.

No podrá gobernar solo con órdenes ejecutivas pero está provocando que sus aliados republicanos en el Congreso le den la espalda y frenen su agenda, advirtió Wilson.

Para la analista demócrata, María Cardona, el discurso de Trump sólo sirvió para “arrojar odio, xenofobia y racismo”, y profundizará las divisiones raciales en el país.