Embarazada ve una mancha extraña en el ultrasonido y no cree lo que ve

Un chequeo rutinario se convirtió en una experiencia que les cambió la vida a esta pareja.

Lo que era una ecografía rutinaria para chequear el estado de salud del bebé y de Alicia Zeek se convirtió para ella y su pareja, Zac Smith, en una experiencia…religiosa, podemos decir.

La pareja esperaba una niña, pero lo que no esperaban es lo que vieron en la ecografía.

Cuando miraron con detenimiento la image, vieron una mancha extraña, situada a la izquierda de la cabeza del bebé. Después de hablaro y debatir al respecto, los dos llegaron a la misma conclusión acerca de qué – o quién – estaba presente en la imagen de la ecografía de su hija.

Y aquí viene la polémica.

Alicia Zeek and Zac Smith dicen ver a Jesús.

En el video de abajo, publicado el 23 de agosto de 2017, Zac explica: “Estaba sin palabras, no podía creerlo. Realmente no creía lo que estaba viendo, pero estaba delante de mis ojos. Me costó retener las lágrimas de emoción. ”

Esta pareja ya tienen dos hijos anteriores y los partos fueron complicados. Su hija mayor nació con dos pulgares en una mano y su hijo nació con un paladar hendido.

Por eso les preocupaba la salud de este tercer bebé, pero esta mancha que vieron lo transformó todo. Lo han tomado como una señal de todas las cosas buenas por venir.

La niña ya ha nacido y, tanto la madre como el bebé, están bien de salud y felices. Le dan las gracias a Jesús por estar tan cerca.

A veces todo es cuestión de fe y ver las cosas de otro modo. ¿Lo ven ustedes?