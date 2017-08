Importante advertencia para los miles de “DACAmentados” en EEUU

Se teme que el próximo 5 de septiembre el programa pueda llegar a su fin ante las presiones del grupo de 10 fiscales estatales

Ante los rumores sobe lo que hará el gobierno de Donald Trump crece la incertidumbre sobre le futuro de los 800,000 jóvenes indocumentados que gozan del alivio migratorio temporal conocido como DACA.

Por esta razón activistas y organizaciones pro inmigrantes están alertado a los “soñadores” a no viajar al extranjero hasta que se defina la situación de la Acción Diferida (DACA), programa de alivio migratorio que se presume desaparecerá el próximo 5 de septiembre.

Recientemente, el procurador general de Texas, Ken Paxton, escribió una carta (firmada solamente por diez estados) al fiscal general, Jeff Sessions, amenazando con una acción legal si el DACA permanece y exigiendo la “anulación paulatina” de esta orden ejecutiva aprobado en 2012 por el expresidente Barack Obama.

Carmen Cornejo, directora de Lacey Larkin Frontera Fund, señaló a Efe que aunque el anuncio se convierta en una realidad, el programa no puede ser terminado bruscamente; no obstante, advirtió que los “soñadores” deben tomar precauciones y evitar los viajes fuera del país.

“Los soñadores tienen que tomar muchas precauciones, su futuro es incierto y de Trump no se puede confiar en nada de lo que diga, él cambia de parecer al instante, así que si no hay una completa urgencia lo más recomendable es no salir”, expresó.

Igualmente, en las redes sociales se han reproducido varios mensajes advirtiendo a los “soñadores” sobre el peligro de salir del país.

“Si viajas al extranjero con tu DACA, esto es serio, regresa lo antes posible”, indicaba uno. “No sabemos si la gente fuera de los Estados Unidos con libertad condicional se le permitirá regresar al país, una vez que se haga un anuncio que ponga fin al programa”, afirmaba otro.

Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) indicó a Efe que en su organización se enfocarán en proteger hasta el último momento al DACA para no dejar desprotegidos a los jóvenes beneficiados con el alivio migratorio.

“Actualmente hay mucho miedo. Una de las campañas principales de Trump es su plataforma antiinmigrante, un día dice algo sobre los ‘dreamers’, otro día otra cosa. La verdad es que hay mucho terror, porque no se sabe cómo va a responder sobre el programa”, señaló.

Cornejo indicó estar convencida que esta acción prolongada no sólo afectaría a los aproximadamente 800,000 soñadores en el país, sino que sin sus permisos laborales y su capacidad para trabajar legalmente, sus familias y comunidades sufrirán graves problemas económicos.

La activista recomendó a los “soñadores” que si están pensando solicitar por primera vez la renovación del DACA, que la presenten antes del 5 de septiembre, que es cuando se supone se definirá el futuro del programa, para así no perder los 495 dólares que es el costo de la aplicación.

“Es mejor esperar antes de salir del país o mandar aplicaciones, no son muchos días los que faltan para ver qué pasa. Esperemos (que) el sistema les regrese esa confianza a los soñadores”, resaltó.