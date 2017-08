Leyes absurdas para la carretera

Una serie de reglas muy extrañas.

Los legisladores no crean las leyes de la nada, cada vez que surge una nueva regulación, podemos apostar que detrás hubo una situación/problema que necesitaba solución. Así que si las reglas a continuación te parece absurdas o ridículas, mejor ponte en el lugar del que seguramente en algún momento sufrió un daño. Tenemos que admitir que algunos de los ejemplos que te ofrecemos deben de tener muuuchos años de antigüedad; pero no te demoramos más y no queremos que estés predispuesto, revisa las leyes a continuación ¡y ten cuidado de seguirlas si te encuentras en uno de estos lugares!

En Utah, todas las clases de pájaros tienen el derecho de paso en todas las carreteras. Está prohibido montar un caballo feo en Washington. En Pennsylvania cualquier motociclista que se encuentre manejando en la noche por una ruta de campo, debe detenerse cada milla y lanzar un cohete bengala, esperar diez minutos para asegurarse de que el camino está limpio y entonces continuar. (En nuestra opinión llegaría más temprano -y más descansado- si pasa la noche en un hotel y sólo maneja de día). Está prohibido montar en camello para trasladarse en Nevada. (Tiene su lógica). En California es ilegal saltar de un auto si éste circula a una velocidad mayor de 65 mph (pero ya sabemos que en California son especialistas en limitaciones). En este estado, las mujeres no pueden manejar en bata de casa. En Marietta, Georgia, es ilegal escupir desde un coche o un autobús; sin embargo, está completamente permitido hacerlo desde un camión. En esta misma población, los pollos tienen prohibido cruzar la calle (muchos pollos deben su vida a esta interesante regulación). En Denver, Colorado, no se puede manejar un coche negro en domingo. En el estado de Alabama está prohibido manejar descalzo. Las leyes de Massachusetts prohíben que los taxistas tengan relaciones sexuales en los asientos delanteros de su auto mientras se encuentran cumpliendo con su jornada de trabajo (sólo hay que recordar trasladarse a los traseros). En Florida no se debe manejar un monopatín sin licencia. También en la Florida, si un elefante se encuentra amarrado a un parquímetro, la tarifa del mismo debe ser cubierta del mismo modo en que se le exigiría a un vehículo. (Totalmente justo). En Alaska es ilegal amarrar un perro al techo del auto. En Kentucky puedes ser multado si tu mascota molesta a un vehículo. En Alabama es ilegal que el conductor de un vehículo maneje con los ojos tapados. En California está considerado como un delito menor jugar a disparar desde un vehículo en movimiento, la única excepción es que el blanco sea una ballena. Para parar un taxi en Johannesburg, Sudáfrica, debes hacer el signo de la victoria. En el Reino Unido, está prohibido manejar un auto desde un asiento que no sea el del conductor. Los griegos son tan correctos, que prohíben manejar un vehículo a quien se encuentre mal vestido o sucio. Las leyes de Dinamarca prohíben encender el automóvil si no hay alguien dentro (eso explica por qué James Bond no va de visita).

Para nosotros es suficiente. Si te quedaste con ganas de más leyes de esta naturaleza, visita Dumb Laws, ¡puedes consultar estado por estado!