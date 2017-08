Amplio respaldo a la ‘Trust Act’, ley que ya da protección a indocumentados en Illinois

El gobernador republicano Bruce Rauner firmó la ‘TRUST Act’, que contó con apoyo bipartidista y con el respaldo del sector empresarial, policial y de inmigrantes. La ley entró en efecto de manera inmediata en todo Illinois

Entre aplausos y algarabía por parte de los asistentes, el gobernador republicano de Illinois Bruce Rauner firmó la ley ‘Illinois TRUST Act’ o S B31 el pasado lunes 28 de agosto. El escenario elegido fue el restaurante Mi Tierra en el barrio mexicano de La Villita al suroeste de Chicago.

La música de mariachi amenizó la celebración y el grito de ‘Sí se pudo’ y ‘El pueblo unido jamás será vencido’ hizo eco en ese popular restaurante al que se dieron cita un centenar de personas residentes de la comunidad, defensores de los derechos de los inmigrantes, funcionarios electos, fuerzas del orden y líderes comunitarios.

Según la nueva ley, la policía estatal no detendrá o arrestará a una persona debido únicamente a su estatus migratorio. Sin embargo, un individuo puede ser retenido por las autoridades si hay una orden judicial emitida por un juez.

La SB 31, conocida también como la ‘Ley de Confianza’, tuvo apoyo bipartidista y contó con el respaldo del sector empresarial, religioso, policial y de inmigrantes, entró en vigor de manera inmediata. Dicha norma limita la colaboración de la policía estatal con autoridades federales de inmigración.

Esta ley protegerá a alrededor de 511,000 indocumentados en ese estado, según la campaña ‘Welcoming Illinois’.

Rauner señaló que con esta ley se continuará la historia de Illinois de dar la bienvenida a los inmigrantes y de ayudar a las fuerzas del orden a detener al crimen violento y a proteger a los residentes de Illinois.

“Illinois ha dado la bienvenida a los inmigrantes durante mucho tiempo y esta ley continuará esa tradición”, indicó Rauner. También indicó que “detener el crimen violento será la misión de la aplicación de la ley en lugar de trabajar en las prerrogativas federales que un tribunal federal ha considerado ilegales”.

Durante la conferencia, Rauner dijo que no fue fácil aprobar la ley. También dijo que muchas personas no querían que firmara la norma. Pero “soy pro inmigración, he sido pro inmigración toda mi vida”, manifestó. Rauner reiteró su apoyo a una reforma de inmigración integral.

Evelyn Sanguinetti, vicegobernadora de Illinois, dijo que apoya el ‘Trust Act’ porque opera conforme a ley.

“Apoyo el ‘TRUST Act’ porque ahora los policías pueden aplicar la ley consistentemente alrededor de nuestro estado entero y eso es muy importante, porque ahora las familias de todo barrio, de todo color, de todo origen pueden cooperar con la policía sin tener que preocuparse, y a la misma vez también ponemos a los criminales violentos en la cárcel, que es lo que hace falta”, destacó Sanguinetti.

El director de la policía de Illinois, Leo P. Schmitz, indicó que la ley no prohíbe a las autoridades estatales y locales de trabajar con la aplicación de la ley federal “y no hace nada para cambiar la capacidad de las autoridades de arrestar y detener a individuos que cometen actos criminales”.

Protegerá a indocumentados

Una madrugada Genoveva Ramírez, indocumentada de 67 años, manejaba de su trabajo hacia su casa y cuando se encontraba en el Condado de DuPage fue detenida por la policía debido a que cometió una infracción de tráfico. “El policía me entregó a ICE, esto fue en 2013”, recuerda la mujer.

Ramírez estuvo presente en la firma de la ley. Ella lo considera una medida positiva para la comunidad inmigrante. “Va a ayudar bastante a gente que, como yo, me pararon por una infracción de tráfico y esa infracción me llevó a un centro de detención y a enfrentar la deportación. Por eso a mí me da mucho gusto que el gobernador Bruce Rauner firme esta ley, ya no vamos a tener miedo, vamos a seguir en la lucha”, dijo.

Eréndira Rendón, organizadora comunitaria de la organización Proyecto Resurrección, señaló que la ley ‘TRUST Act’ va a asegurar que la policía no pueda preguntar acerca del estatus migratorio de alguien y a la vez también no detendrá a alguien simplemente por ser indocumentado y sin una orden judicial. “[La ley] entonces va a proteger a la comunidad y va a asegurar que una interacción con la policía no llegue al arresto y a la deportación”.

Una amplia coalición de organizaciones comunitarias, laborales y políticas dirigida en gran parte por miembros de la comunidad inmigrante han sido parte de la campaña ‘Welcoming Illinois’, que elaboró y abogó por el ‘TRUST Act’, indicó la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

El patrocinador principal en el Senado de Illinois fue John Cullerton y el auspiciador en la Cámara Baja fue Emanuel ‘Chris’ Welch. Líderes comunitarios y activistas locales consideran la firma de esta ley como una victoria para la comunidad inmigrante en tiempos en que hay una política antiinmigrante por parte de la actual administración federal.

Pero la promulgación de la SB31 no fue del agrado de algunos republicanos de Illinois que consideran que ahora su estado se ha convertido en ‘santuario’, como es el caso de Jerry Bromley, quien permaneció afuera de la celebración de la firma de la ley en el restaurante Mi Tierra con un cartel en mano mostró su oposición a la medida.

El ‘TRUST Act’ no crea zonas “seguras” como hospitales y escuelas, no hace de Illinois un estado santuario y tampoco prohíbe la comunicación de la policía con agentes federales, detalló en una declaración la Illinois Association-Chief of Police (ILACP), organización policial que respaldó dicha ley.

“Contra la corriente de Donald Trump”

Por su parte, el senador estatal Martín Sandoval, uno de los copatrocinadores de la medida, mencionó que hoy por hoy no hay lugar para el perfil racial ni para vivir en las sombras.

“Esta legislación que firmó el gobernador de Illinois Bruce Rauner va contra la corriente del presidente Trump y de lo que sucedió este fin de semana donde perdonó al Sheriff Arpaio, el alguacil de Arizona. Que quede muy claro que el gobernador Rauner y la Asamblea General de Illinois han dicho que no hay lugar en este estado para que nuestra gente tenga que vivir en la sombra de la comunidad, no es posible, ni será posible que la policía detenga a nuestra gente y que usen tácticas racistas y perfil racial para detener a nuestra gente”, expresó Sandoval a La Raza.

Anel Sancen, de Mujeres Latinas en Acción, dijo que esta nueva ley va a traer un poco de paz a la comunidad indocumentada. “Va a crear esa confianza con las autoridades locales porque ahorita es lo que falta, no tenemos la confianza de llamar a las autoridades por el temor que nos pregunten nuestro estatus migratorio”.

Christian Gutiérrez, asesor del gobernador Rauner en asuntos hispanos, dijo que lo más importante del ‘TRUST Act’ es el generar esa confianza entre la comunidad inmigrante y la policía. “La confianza nuevamente se genera donde la policía está ahí para proteger, para cuidar a la comunidad y no para detenerlo o reportarlo con las autoridades federales”, remató.