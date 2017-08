Video: Mariah Carey muestra detalles de su lujoso estilo de vida

La cantante abrió las puertas de su mansión para la revista Vogue, dando a sus fans la oportunidad de conocer ciertos aspectos de su vida cotidiana

Sacando a relucir una vez más su lado más excesivo, la cantante Mariah Carey no ha tenido reparo alguno a la hora de abrir las puertas de su casa para que el público pueda conocer más detalles sobre el lujoso estilo de vida del que disfruta desde su ascenso al estrellato hace ya más de 20 años.

Como se desprende de un vídeo reportaje publicado por la revista Vogue, la propia anfitriona quiso ofrecer a los espectadores una exhaustiva visita guiada por su mansión y, entre otras muchas paradas, la intérprete se detuvo varios minutos en una estancia dedicada exclusivamente al almacenamiento de su amplia y vistosa colección de lencería, el tipo de prendas con el que -como ella misma confiesa- le gusta pasearse por su hogar cuando no hay cámaras de por medio.

“Por lo general me tengo que arreglar demasiado por exigencias de mi trabajo, pero lo cierto es que, si de mí dependiera, estaría todo el día en ropa interior, que es como ando por mi casa. Agent Provocateur es mi marca predilecta”, explica en la citada pieza audiovisual.

Otro de los momentos estelares que ha dejado el ‘tour’ doméstico ofrecido por la diva estadounidense tiene que ver con el piano blanco de cola que posee desde hace varios años y que, como ella misma revela orgullosa, perteneció nada menos que a la icónica Marilyn Monroe.

“Esta es mi posesión más preciada y la tengo en mi salón del piso de arriba. Es el piano que le regalaron a Marilyn cuando era solo una niña”, asegura con entusiasmo.

Desde luego, Mariah Carey ha demostrado en innumerables ocasiones que los años dorados de Hollywood y la sofisticación de las grandes estrellas femeninas de esa época le han servido de inspiración a la hora de definir su propio estilo y, por qué no decirlo, también esa actitud algo hedonista que le lleva a disfrutar al máximo de los placeres de la vida.

“Me encanta el glamour, no puedo evitarlo. Además hay algo mágico en esta época que me resulta irresistible y que me parece muy especial”, explica en la grabación.

Mira aquí el video: