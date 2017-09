Nadal vuelve a ser Nadal

El número 1 barrió de la pista a Dolgopolov con un juego sin errores y clasificó para cuartos de final del US Open

QUEENS, NY – Arrancó la segunda semana del US Open, salió el sol en Nueva York y Rafael Nadal volvió a ser el tenista demoledor que tiene un martillo en el brazo izquierdo con el que aplastó al ucraniano Alexandr Dolgopolov por 6-2, 6-4 y 6-1.

Tras sobrevivir a unos primeros partidos en los que sufrió más de lo esperado, el español, número 1 del mundo, tuvo un cómodo lunes, ya está en cuartos de final y mira de reojo a una posible semifinal el viernes contra Roger Federer. Si ambos llegan hasta esa instancia, no sólo se jugarán el pase a la final, sino también el liderazgo en el ranking de la ATP.

“Jugué un partido sólido, cometí muy pocos errores”, comentó Nadal sobre la pista tras el encuentro. “Él es un jugador muy agresivo. Traté de no dejarle jugar desde posiciones fáciles para que tuviera menos oportunidades de atacar”.

El partido de Nadal arrancó un poco antes de lo previsto, ya que el cruce anterior en la pista central del complejo Billie Jean King en Flushing Meadows entre la checa Karolina Pliskova y la estadounidense Jennifer Brady se solventó en sólo 47 minutos: 6-1 y 6-0 para Pliskova, favorita número 1 para ganar el torneo.

El choque entre Nadal y Dolgolpolov no duró mucho más, apenas 1 hora y 41 minutos.

“Siento que estoy más tranquilo en la pista, me sentí más cómodo. Lo más importante es que la mayor parte del partido he tenido el control de los puntos”, dijo Nadal. “A nivel de tenis creo que he tenido una evolución muy buena durante todo el torneo. Ahora queda lo más difícil”.

El partido no tuvo mucha historia. Sólo en el primer set tuvo Dolgopolov oportunidades de romper el servicio de Nadal en todo el partido, pero desaprovechó sus dos bolas de break. No así el español, que se hizo con el primer parcial con facilidad, muy sólido con su saque y efectivo al resto. Logró romper seis veces el servicio del ucraniano en 13 oportunidades.

El segundo set fue el más igualado, con ambos tenistas defendiendo su servicio en los ocho primeros juegos. Pero a Nadal le sirvió con anotarse un break en el noveno para llevarse a continuación el set con su servicio.

Con dos sets abajo, Dolgopolov tiró la toalla y no presentó resistencia en un tercer set que el español se llevó sin despeinarse.

Rublev, el siguiente rival

Nadal se enfrentará el miércoles en cuartos de final al ruso de 19 años Andrey Rublev, que derrotó por sopresa al belga David Goffin –sembrado número 9– y declaró que no tiene “nada que perder” ante el español.

“Sí tiene algo que perder. Tiene la oportunidad de clasificarse por primera vez para unas semifinales”, replicó Nadal. “Y yo también tengo mucho que ganar y que perder”.

Rublev es una de las sensaciones jóvenes del circuito, con un golpeo muy fuerte.

“Es un jugador joven, pero tiene ya experiencia y ha ganado partidos”, añadió. “Incluso estuvo practicando conmigo en Mallorca hace un par de años”.

Sobre Carlos Moyá

Preguntado por la aportación de su nuevo entrenador desde finales del año pasado, Carlos Moyá, el ganador de 15 “grandes” recalcó la importancia de su papel junto a su coach de toda la vida, su tío Toni Nadal.

“Es muy positivo tenerle [a Moyá] en el equipo. Más que un entrenador es un amigo. Ha aportado una motivación muy buena”, comentó Nadal sobre el también mallorquín Moyá, que aporta la experiencia de un jugador que llegó a ser número 1 del mundo en 1999 y que ganó un Abierto de Francia.