“Secuestró” a sus hijos para darle una lección a la niñera

Furioso porque la mujer no realzaba su trabajo, decidió meterle el susto de su vida

Cuando los padres deben salir de casa a trabajar, tener que dejar a sus hijos al cuidado de alguien más no es algo fácil, pues siempre entra la duda de si los pequeños se quedan en buenas manos y si son atendidos como se debe.

Hay quienes les es más fácil contratar a una niñera que llevar a los pequeños a la guardería, pues sienten mayor seguridad al saber que sus pequeños se quedan en casa, sin el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad y bajo el cuidado de una persona que en teoría, su atención solo estará para ellos.

Sin embargo, no siempre sucede esto y eso fue lo que evidenció en Facebook un hombre llamado Christopher, quien en su perfil compartió una mala broma que le jugó a una mujer llamada Sarah, quien tenía la encomienda de cuidar a sus hijos, mientras él y su esposa están en casa.

Un día, este señor regresó a casa porque olvidó unos papeles y descubrió a la niñera durmiendo sobre el sofá en sus horas de trabajo, le tomó una foto y se le ocurrió darle una lección para que no lo volviera hacer.

Luego de un tiempo, Christopher puso en marcha su macabro plan. Volvió un día a casa, sin avisar, se llevó a sus hijos y como la nana estaba durmiendo, ni cuenta se dio. Al despertar, se percató que los pequeños no estaban, por lo que de inmediato le envió un mensaje al señor.

Pasado un rato, el papá le respondió diciéndole que no podía llamarle porque se encontraba en un sitio en donde no había señal. La mujer insistió en varias ocasiones que debía comunicarse con el; sin embargo, la ignoró. Varias horas después y ante la insistencia de la niñera, le confesó la broma que le jugó, indicándole también que estaba despedida y que la denunciaría con la policía por no realizar bien su trabajo.