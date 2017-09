Mi novio consume mucho porno, ¿debo preocuparme?

Puede que ésta no sea la respuesta que esperas

Hace casi un año estoy de novia con un chico, profesional, de buenos modales, educado, muy caballero y si bien al principio notaba que su compromiso no era tan firme, con los meses todo fue fluyendo y la relación se fue consolidando.

Íntimamente es muy activo, es evidente que le gusta y disfruta mucho de la sexualidad y yo también claro. Un par de veces me mencionó el tema de incluir a otra chica en la intimidad, me dijo que es una fantasía suya, pero fuera de la cama nunca me lo habló como algo real a concretar. De todas maneras me incomoda un poco su pedido, ya que es algo que yo no haría, no me interesa hacerlo y pienso en los riesgos y consecuencias que podría tener y no me interesa pasar por eso.

Ese tema parece, por el momento, estar tranquilo, por ahora solo queda en el terreno del momento sexual, que quizás le dispara ese pensamiento.

Lo que me incomoda mucho más es el consumo de imágenes eróticas y sexuales que hace en las redes sociales. Cuando recién nos conocimos su instagram estaba lleno de chicas desnudas y casi todo era de contenido erótico. Luego de charlarlo hizo una limpieza importante y cambió bastante, pero algo continua. Su Facebook está lleno de Likes a paginas de chicas sexys que postean cosas sexuales, incluso tenía un grupo de WhatsApp donde se pasaban cosas porno, que hace un tiempo que no recibe ya, quizás se fue. Incluso me los mostraba a veces.

Obviamente respeto su privacidad, pero no deja de afectarme que se la pase mirando otras chicas y se excite con eso. Sé que eso no llega a ser infidelidad concreta, pero está bastante cerca de acuerdo a mis principios, ¿o será que exagero un poco? ¿Es algo realmente para preocuparse o para charlar a fondo? ¿Hasta dónde puedo yo decirle o pedirle lo que puede ver o no en las redes? ¿Es normal ese comportamiento en los hombres? A mí nunca me había pasado de esta manera tan intensa. El tema es que a mí me duele, y aunque ha cambiado un poco, lo sigue haciendo y le parece natural hacerlo… quizás eso sea lo que más me inquieta.

Ojala se entienda mi consulta y cualquier ayuda es bienvenida.

Besos

La Novia Preocupada (24)

Querida Novia Preocupada:

El psicoanálisis suele decir que, cuando alguien te cuenta un sueño, el modo en que te lo cuenta es tanto o más importante que lo que soñó. No puedo evitar usar el mismo criterio con tu consulta. Me comentás primero sobre la fantasía de tu novio de hacer un trío con otra chica (te voy avisando que el muchacho será profesional, caballero y educado pero muy original no es: se trata tal vez de la fantasía más común del universo), y después me decís que eso no te preocupa, que lo que te molesta es la cantidad de imágenes eróticas que consume en las redes sociales. Un buen psicólogo lo primero que se preguntaría es, ¿y por qué me cuenta esta otra cosa que ella misma dice que está bajo control? Yo creo que me la contás porque en tu mente es todo parte de lo mismo: la angustia que te produce que tu novio se excite con ideas o imágenes que no tienen que ver con vos sino con “otras chicas”. Puse otras chicas entre comillas a propósito porque por lo que me contás no se trata de ninguna chica en particular, ni siquiera de chicas que conozca él, sino de actrices o estrellas porno de Instagram que están, supongo que él lo sabe, casi completamente fuera de su alcance.

Me preguntás si esto es normal, decís que te perturba que a él le parezca lo más natural del mundo. Yo me voy a tener que poner del lado de él: es lo más normal y más natural del mundo. El sexo se hace con el cuerpo y con la mente, y así como el cuerpo necesita estímulos, la mente también: imágenes, pensamientos, tabúes, todo eso colabora a la hora de excitarse y de sostener una vida sexual que se escape un poco de la rutina, que como todo el mundo sabe es enemiga de la calentura. En una pareja estable y monógama lo más lógico es que esos estímulos que necesariamente tienen que ser variados (para no aburrir y perder el encanto) se den en el terreno de la imaginación, y ahí parece estar manejándolos él. Si me dijeras que se manda fotos eróticas con amigas, con chicas que tiene cerca, te diría que el asunto es más espinoso: pero así como me lo contás es como si vos te ratonearas con Brad Pitt (o Harry Styles o el equivalente generacional que corresponda). No hay mucho riesgo, digamos, de que pases de la fantasía al acto. Incluso me decís que cuando le mandaban porno por WhatsApp (los varones gustan de compartir porno entre ellos, es parte de la camaradería, quién sabe por qué) él te lo mostraba, en una clara muestra de honestidad e inocencia. Lo mismo lo del trío: muchos hombres se calientan con la idea pero de ahí que se animen a gestionar la realidad hay un trecho largo.

Mis consejos, entonces: 1) Dejalo tranquilo, mientras no haga nada que te exponga a vos, sus consumos eróticos son asunto suyo. 2) Trabajá sobre la inseguridad que te produce que él piense en otras mujeres. ¿Pensás que por el hecho de que fantasee con otras mujeres te va a dejar? ¿Tenés miedo de que te cambie por otra? ¿De que te engañe? ¿Es paranoia pura o sentís que hay signos de desamor de su parte? 3) ¡Animate vos también a investigar la World Wide Web! Hasta hace 20 años para averiguar si te copaba el porno tenías que juntar el coraje para mandarte al videoclub y sacar una película condicionada. Ahora desde tu computadora podés bucear por las cosas más indecibles sin ningún costo (ni se te ocurra pagar, hay muchísimo gratis). Creo que conocer un poco más tus propios fetiches te va a ayudar también a comprender los de él. Y a pasarla mejor en general, que es aún más importante.

Contame cómo te va con eso, y yo no tengo grupo de Whatsapp pero si te cruzás con algo muy jugoso, soy toda oídos.

Un cariño,

Consuelo