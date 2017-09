El gran ridículo de la Casa Blanca por tuit sobre huracán Irma

Un grave error de la Casa Blanca vuelve a dejar en ridículo a la administración Trump en medio de una tragedia como la que vive el estado de la Florida tras el paso del huracán Irma.

Dan Scavino, director de redes sociales de la administración Trump hizo una publicación en Twitter tratando de advertir sobre fuertes inundaciones en el aeropuerto internacional de Miami. En el tuit ademáes asegura que este tipo de reportes son parte del flujo de informes que está recibiendo el presidente Trump y el Vice presidente Pence cada hora durante el paso del huracán.

“#HurricaneIrma compartiendo información en las redes sociales con el presidente @realDonaldTrump y @VP Pence cada hora. Aquí está el aeropuerto internacional de Miami. Manténgase a salvo!!”, escribió.

Sin embargo, el problema fue que las imágenes que utilizó Scavino para esa publicación eran falsas y no correspondían al Aeropuerto de Miami como él decía.

Rápidamente el aeropuerto de Miami con el fin de combatir el pánico y la desinformación proveniente de la Casa Blanca publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que aclaraba que el video usado por Scavino no se trataba del aeropuerto de Miami.

Fue tan rápida y enfática la respuesta de los oficiales del aeropuerto de Miami que Scavino tuvo que borrar a los pocos minutos la publicación en medio del ridículo en el que dejaba a la Casa Blanca tras el incidente.

Los observadores en Twitter señalaron que el video que Scavino publicó eran imágenes de las inundaciones en un aeropuerto de la Ciudad de México hace varias semanas.

Finalmente en medio del ridículo Scavino twitteó: “Gracias estaba entre los 100s de videos / fotos que estoy recibiendo sobre Irma del público. Al tratar de notificar a todos, lo he compartido – ya lo he eliminado”.

Thank you. It was among 100s of videos/pics I am receiving re: Irma from public. In trying to notify all, I shared – have deleted. Be safe!

— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 10 септември 2017 г.