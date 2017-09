Demi Lovato asegura que sostiene una batalla personal para mantenerse sobria

Toma terapia dos veces a la semana

La cantante Demi Lovato nunca ha tenido reparo a la hora de reflexionar públicamente sobre el calvario personal que tuvo que atravesar al tiempo que se consolidaba como una de las estrellas juveniles más importantes de la década de los 2000, dado que fue en esa época cuando -fruto del estrés y la presión- terminó desarrollando una preocupante adicción al alcohol y las drogas que acentuó los graves problemas psicológicos que ya venía padeciendo.

Precisamente con el objetivo de seguir concienciando a la sociedad sobre la importancia de prestar apoyo a las víctimas de las enfermedades mentales y de otros trastornos relacionados, la que fuera estrella Disney ha vuelto a pronunciarse ahora sobre sus momentos de adversidad para, curiosamente, afirmar con rotundidad que están lejos de desaparecer, ya que la “batalla” que inició hace seis años para mantenerse “sobria” le acompañará -como asegura ella- durante buena parte de su vida.

“Todos los días libro una batalla contra mí misma para mantenerme sobria, porque esa es la única manera de afrontar esta situación, centrándome en el día a día. Hay días mejores y otros peores, e incluso algunos en los que ni se me pasa por la cabeza la idea de beber o de consumir estas sustancias. En mi caso, la clave está en cuidar mi salud física y sobre todo mental. Voy dos veces por semana a terapia, me aseguro de tomar mi medicación y voy a reuniones de Alcohólicos Anónimos”, explicó la intérprete durante su discurso en la Fundación Bret Shapiro para la Prevención de la Drogadicción.

Hace solo unas semanas, Demi sacaba a relucir su lado más vulnerable en lo que respecta a su dura lucha por recobrar la normalidad, confesando abiertamente que en ocasiones muy concretas solo puede pensar en “recaer” en tan nocivos hábitos.

“Hay veces en las que no puedo resistirme y solo pienso en recaer. Y es en esos momentos cuando me siento en mis manos y le ruego a Dios para que me libre de una vez por todas de esta obsesión. Creo, sin embargo, que es mejor compartir estos momentos de flaqueza que guardármelos para mí”, revelaba en conversación con la revista People.