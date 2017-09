“Me preparé para noquear y eso es lo que voy a hacer”: Canelo llega con filo a Las Vegas

Al púgil mexicano se le ve confiado y lleno de orgullo que pretende mostrar en el ring ante un difícil Gennady Golovkin

Arropado por música mexicana interpretada por Vicente Fernandez y por cientos de mexicanos que se apersonaron en el lobby del hotel MGM Grand de Las Vegas el púgil jalisciense Saúl ‘Canelo’ Álvarez hizo su esperada aparición a cuatro días de su pelea con el kazajo Gennady Golovkin, quien se presentó minutos antes en el mismo escenario.

“Me siento muy bien y muy contento ante mi gente para una pelea que va a hacer historia”, dijo el mexicano al apenas subir en compañía de Oscar de la Hoya e integrantes de su equipo.

Y al ver el apoyo de la gente arremetió: “Lo que se ha manejado en torno a esta pelea ya se hizo personal. Es una pelea que se ha esperado por mucho tiempo y ya la tenemos aquí. Voy dar todo de mí para que salgan contentos. Lo que quiero es la victoria, es lo único que me interesa. Siempre me preparo para ganar. Esta es una pelea muy importante para mí, para mi país, para mi gente. El sábado salir con la mano en alto es todo lo que me interesa”.

Al final Canelo agradeció a todos los asistentes y sentenció: “Me preparé para noquear, voy a salir a eso. Así que puede pasar en cualquier momento en la pelea“.

Tras la presentación esto dijo el Canelo a Televisa: