¿Qué pasó con la supuesta relación de Kendall Jenner y ASAP Rocky?

Fuentes cercanas a la modelo explican que los jóvenes no tuvieron que poner fin a su relación porque ni siquiera consideraban que lo suyo fuera formal

Han pasado solo unas semanas desde que la modelo Kendall Jenner sorprendiera a propios y a extraños al dejarse ver en actitud cariñosa con el jugador de baloncesto Blake Griffin, pero no tanto por la posibilidad de que hubiera encontrado finalmente el amor gracias al guapo deportista, sino porque la teoría que en ese momento circulaba sobre su vida sentimental hacía referencia a un supuesto romance con el rapero ASAP Rocky.

Sin embargo, los allegados a la hermanastra de Kim Kardashian han querido aclarar ahora que, si bien su amistad con el músico era bastante especial y había dado lugar a algún que otro momento de complicidad entre ellos, en realidad Kendall y ASAP no constituían “oficialmente” una pareja que se debiera fidelidad o que estuviera ya planificando un proyecto de vida en común.

“Kendall y ASAP no se veían con demasiada frecuencia, y desde luego lo suyo no era oficialmente una relación sentimental. Eran muy buenos amigos y flirteaban cuando podían. De hecho, muchos pensábamos que estaban saliendo, pero lo cierto es que el ritmo de trabajo que ambos llevan es frenético y no les permitía pasar demasiado tiempo el uno con el otro”, explica una fuente a la revista Us Weekly.

A la espera de conocer si su actual idilio con Blake Griffin termina afianzándose o si sigue los mismos derroteros de su última -y supuestamente extraoficial- aventura amorosa, de momento la impresión que está dejando este nuevo capítulo sentimental de la estrella televisiva entre los miembros de su círculo más íntimo no podría ser más positiva.

“Kendall y Blake se están conociendo en profundidad y se lo están pasando fenomenal juntos. Se nota que han congeniado desde el principio y esa es una muy buena señal, pero por otro lado Kendall no está dispuesta a dejar de explorar otras opciones antes de comprometerse a algo más serio”, indicó otro informante a la misma publicación.