Vicente Fox cobra en EEUU los videos de sátira sobre Trump

Productora de Los Angeles explota la faceta de comediante del expresidente de México

La campaña de satíricos videos que lanzó Vicente Fox contra Donald Trump no es una más de sus payasadas, sino la consolidación de su transformación de ex Presidente de México a comediante profesional en Estados Unidos. La empresa de entretenimiento Super Deluxe, productora de los videos de Fox que distribuye por You Tube, informó que el ex mandatario mexicano ha sido contratado a cambio de una remuneración cuyo monto declinó revelar. En otras palabras, haciendo uso de su etiqueta de ex Presidente para atacar a Trump, Fox cobra en dólares.

En el ultimo video, el 7 de septiembre, Fox lanza su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2020. “Muchos me preguntan, ¿cómo es que puedes ser Presidente si eres mexicano? Respondo con tres palabras: Donald Fucken Trump”, dice en el video que, al día de hoy, ha sido visto por cerca de dos millones de personas. (Fucken o fucking es uno de los términos más ofensivos en el idioma inglés).

“Vicente Fox no nos paga por producir los videos. Somos una empresa de entretenimiento. Aparece en nuestros videos como actor y se le paga por su actuación”, informó a SinEmbargo Alexandra Le Tellier, portavoz de Super Deluxe en Los Ángeles. Señaló que no hay un convenio permanente con Fox, sino que cada video implica un contrato y cada entrega un pago. Le Tellier declinó revelar los montos, argumentando que la empresa no discute temas financieros.

Le Tellier explicó que los videos son “concebidos, escritos y dirigidos” por Super Deluxe. “Vicente Fox aparece y se le paga, pero suponemos que comparte los sentimientos que se expresan”.

A la fecha, Fox ha filmado tres videos contra Trump entre mayo y septiembre. Le Tellier indicó que habrá más. Ninguno se ha viralizado, pero sí han atraído miles de comentarios y han sido vistos por cerca de dos millones de personas.

Le Tellier aclaró que Super Deluxe es una “empresa apolítica”, que se especializa en buscar en las redes sociales, particularmente en Twitter, ideas que pueden convertirse en parodias. Así fue como Fox fue contactado. El debut de Fox como comediante político empezó en enero cuando posteó en su cuenta de Twitter que México no iba a pagar por el “fucken” muro.

El nuevo video, una diatriba de malas palabras y vulgaridades contra Tump, recibió una recepción mixta. En un artículo publicado en línea, The Washington Post dijo que Fox se ha vuelto una “picante y con frecuencia brutal voz alternativa” al Presidente Enrique Peña Nieto quien es visto ampliamente en México como demasiado suave con Trump.

Trump no ha reaccionado al nuevo video, como lo hizo en 2016 durante la campaña cuando demandó una disculpa. En entrevista con la publicación de la derecha alternativa Breitbart, Fox pidió disculpas a Trump y lo invitó a visitar México.

Para mucho mexicanos, los videos degradan la institución presidencial, involucran a México en la política interna del vecino y abonan el anti mexicanismo de las hordas trumpistas. ¿Qué pensarían los mexicanos si el ex Presidente George W. Bush, o cualquier otro ex Presidente de Estados Unidos, hiciera lo mismo?

“Es un payaso y tonto en andar diciendo tanta babosada. Es una vergüenza que haya sido Presidente de México”, comentó Patricia Escamilla-Hamm, analista de temas de seguridad en esta capital. “Cierto que busca atención y está infartado por la hostilidad de Trump y el agachismo de Peña, pero no creo que nadie le preste atención en Estados Unidos, sino que lo ven como una payasada de alguien irrelevante”.

Un diplomático estadounidense, que pidió no ser identificado, observó que el comportamiento de Fox es congruente con su trayectoria. Recordó que durante la campaña presidencial de 2000 llamó a su contrincante Francisco Labastida “Mariquita” y “La Vestida”, y de Presidente dijo que los mexicanos en Estados Unidos hacen trabajos que “ni lo negros” quieren. En su último año de Presidente, en entrevista con Telemundo dijo: “Ya hoy hablo libre, ya digo cualquier tontería, ya no importa, ya total, yo ya me voy”.

Los videos son sólo una parte de la campaña de Fox contra Trump. En diciembre, Fox lanzará al mercado estadounidense Let Move On: Beyond Fear and Phalse Prophets (Movámonos: más allá del miedo y los falsos profetas). Con el mismo lenguaje de los videos, el libro convoca a los estadounidenses a levantarse y resistir. Será publicado por la casa editorial Simon & Schuster.

Con el interés de que represente mejor a México y proteja la institución presidencial, Fox recibe una pensión vitalicia de 205 mil pesos al mes (el monto equivale a la percepción de un Secretario de Estado) y una plantilla de 25 personas para que forme, si así lo desea, una oficina.