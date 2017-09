¿Qué provocó la ruptura de Lili Estefan y Lorenzo Luaces?

Esa es la pregunta que todos se hacen y para la que ya hay rumores

Tras la inesperada noticia de Lili Estefan sobre la separación de su marido Lorenzo Luaces, todos se preguntan cuál fue la razón.

En un intermedio, este jueves, en el programa “El Gordo y la Flaca” donde labora como conductora, la cubana dijo que enfrentaba el dolor más grande desde la muerte de su madre.

“Después de la muerte de mi madre cuando era niña, este es definitivamente el dolor más grande que yo he tenido que vivir”, confesó la presentadora con la voz entrecortada.

“Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años. Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente siento que es lo mejor en este momento siempre pensando en mis hijos”, explicó.

Además pidió privacidad y respeto, en especial para sus hijos Lina Teresa y Lorenzo Jr.

Pero sobre lo que no dio ninguna pista fue sobre las causas que llevaron a la ruptura.

Medios como Univision y People en Español reseñaron, haciendo referencia a fuentes cercanas a Estefan, que Luaces le habría sido infiel a su esposa. Incluso argumentan que existen unas fotos comprometedoras que alguien amenazó con suministrar a los medios. Esta información no ha sido confirmada.

Constantemente, Estefan presumía de mantener una relación sólida con su esposo y compartía fotos en redes.

Sin embargo, en el 2013, en una entrevista con People, Estefan tuvo que negar su divorcio, aunque reconoció que ha pasado momentos difíciles con su marido.

“Hemos pasado etapas difíciles en las que a lo mejor uno siente: ‘¿Me casé con la persona correcta?’. Sí, las he pasado por trabajo, por tensión, por los hijos”. “Cuando hay etapas que no son tan buenas, miras atrás y ves tantas cosas buenas. Esas son las cosas que hay que valorar para tener un matrimonio toda la vida”.

A la misma revista, Estefan dijo, en abril año pasado, que Luaces respetaba su trabajo, pero le gustaba mantenerse al margen de las cámaras.

“Mientras más años paso al lado de mi marido me doy cuenta de que él me ha dejado ser yo. El negocio de nosotras no es fácil. Él ha hecho todo el esfuerzo del mundo porque es una persona tímida”, dijo. “Mientras más tiempo pasa conmigo menos le gusta que lo conozcan o que le digan en la calle: ‘¿Usted es el esposo de Lili Estefan?’ Él no es un hombre que nació para esto”, agregó.