El día que Lorenzo Luaces se atrevió a hablar ante las cámaras sobre Lili Estefan

Posiblemente, la única entrevista al cubano de la que escucharás hablar tras el anuncio de la separación luego de 28 años de compartir como pareja

Básicamente, a regañadientes, Lorenzo Luaces –de quien Lili Estefan se encuentra separada– concedió una entrevista pública y habló sobre lo que sentía por la cubana y el hecho de que ella fuera la famosa en la relación.

En la serie de Univision “Mi esposa es la famosa”, Luaces –en tono jocoso aunque con asomos de timidez – fue claro en establecer que no es fanático de las cámaras y menos de estar en el ojo público.

“Francamente, celo mucho a mi esposa que ella sea la famosa”, indica en la entrevista grabada en el 2012.

Cuestionado sobre por qué permitió que lo grabaran para la entrevista dijo: “Porque me están forzando a hacerla, no porque me haga mucha gracia. Mi esposa dice que si no lo hago, me regaña”.

Luaces argumenta que su pareja nació para la profesión que escogió.

“Cada cual hace lo que nació, la verdad es que yo creo que Lili siempre ha querido hacer lo que está haciendo. Cuando la conocí, ella me dijo: ‘yo quiero tener mi propio show de farándula’. Lo unico que me molesta es que yo siempre le he dicho la Flaca y ahora es La Flaca para todo el mundo”, manifiesta.

Sobre su negativa a participar en las alfombras rojas como acompañante de “La Flaca”, plantea: “Porque a ella le pagan el trabajo y no a mí. Si me pagan, yo te prometo que voy a todas las alfombras. La verdad es que no soy una persona como Lili que se entrega a todo el mundo. Yo no soy igual de entregado”, admite.

Loaces indica que no es celoso porque “ojos que no ven, corazón que no siente”, “mientras que yo no me entere, que haga lo que quiera”.

Al empresario se le ve animado durante el intercambio; incluso en una parte afirma que se siente muy feliz de estar con Lili, aunque “ella no estoy seguro”, señala entre risas.

La entrevista culmina con las declaraciones de Luaces manifestando lo orgulloso que está de compartir su vida con la exmodelo.

“Francamente, todos los días me siento bien orgullosa de ella. Mi esposa es una persona impresionantemente trabajadora, con una moral y una ética impresionante.

Los premios que le pueden dar se quedan cortos con lo que yo pienso de ella”.

Estefan retoma la conducción reconociendo las diferencias entre ambos.

“Es que sabes lo que pasa, mi marido y yo somos, totalmente, lo opuesto, y viendo la entrevista, me doy cuenta cómo ha aguantado…yo creo que él se casó con la mujer equivocada en el sentido de que él es muy privado”, argumenta la presentadora.

Este jueves, Estefan anunció en un intermedio del programa “El Gordo y la Flaca” que inició un proceso de separación de su esposo con quien compartió 28 años de su vida.

Aparentemente, una infidelidad por parte de Luaces fue el detonante.