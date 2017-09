Demi Lovato no piensa dar explicaciones sobre su orientación sexual

Lo que pasa en su habitación, no le incumbe a nadie

Desde que a Demi Lovato se le ocurriera confesar que la canción de su último disco que hablaba de mantener relaciones con mujeres -‘Cool for the Summer’- estaba basada en experiencias personales, coincidiendo además con el final de su noviazgo con el actor Wilmer Valderrama, su vida sentimental ha sido objetivo de un sinfín de especulaciones, sin importar que mientras tanto ella haya mantenido varios romances con otros hombres.

Sin embargo, la cantante no tiene intención de despejar en un futuro cercano las dudas acerca de su orientación sexual, para definirse como bisexual o de cualquier otra manera, porque no siente ni el deseo ni la obligación de justificarse ante nadie.

“Solo porque me niegue a etiquetarme para dar un buen titular no significa que no vaya a luchar por aquello en lo que creo. Si tanta curiosidad sienten acerca de mi sexualidad, vean mi documental. Pero no le debo nada a nadie”, ha afirmado en un tuit.

En esa misma línea se pronunciaba hace unos días la antigua estrella Disney, añadiendo en esa ocasión de forma misteriosa que nadie podía controlar de quién se enamoraba y que la mayor parte de las dudas sobre su persona podían resolver prestando atención a las entrevistas que concede en el especial ‘Beyond Silence’, que se estrenará este próximo 12 de octubre.

“Amo a quien amo. Tengo la sensación de que siempre estamos buscando un titular llamativo, y todos se mueren de ganas de ser los primeros que revelen cuál es mi sexualidad. Y a mí me parece que es un tema completamente irrelevante cuando se trata de la música. Sí, defiendo aquello en lo que creo y que me apasiona, pero me gusta mantener mi vida personal lo más en privado posible, especialmente cuando se trata de con quién salgo o me acuesto porque no tiene nada que ver con mi trabajo”, aseguraba recientemente al portal PrideSource.