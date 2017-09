¡Sorpresa! Andre Ward se retira del boxeo a los 33 años

El campeón semipesado Andre Ward, considerado el mejor boxeador libra por libra, sorprendió al mundo este jueves al anunciar su retiro de la actividad profesional a los 33 años.

La noticia fue anunciada en su sitio web bajo el título “Misión cumplida“.

“Quiero ser claro. Me voy del boxeo porque mi cuerpo ya no puede soportar los rigores del deporte y por lo tanto mi deseo de pelear ya no existe. Si no puedo darle a mi familia, mi equipo y los fanáticos todo lo que tengo, entonces ya no debería estar peleando”, escribió Ward.

El estadounidense se marcha del boxeo con un récord de 32 victorias, 16 por la vía del nocaut. No tuvo derrotas. Ward también fue oro olímpico en Atenas 2004.

Sus peleas más notables fueron contra Sergey Kovalev. Una la ganó por decisión en medio de la controversia, la otra lo hizo por la vía del nocaut.