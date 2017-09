Texas busca aplicar ley anti inmigrante

El estado busca aplicar la ley SB 4 "de inmediato"

El gobierno de Texas, apoyado por el Departamento de Justicia de Donald Trump, argumentará este viernes ante un tribunal de apelaciones que aplicar la ley “anti santuario” para convertir a todos los polícias de ese estado en agentes migratorios es una emergencia.

Texas le está pidiendo al tribunal de apelaciones del Quinto Circuito que le permita aplicar de inmediato la ley SB4, aprobada en mayo y que debió comenzar a implementarse a principios de este mes, sino fuera porque el juez federal Orlando García suspendió sus cláusulas principales.

Pero la directora legal del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal (MALDEF), Nina Perales, estará defendiendo la orden de García y alegando que tal emergencia no existe.

“Texas vivió su vida entera sin esta ley y no hay ningún tipo de emergencia que amerite aplicarla mientras se decide si es o no constitucional”, dijo Tom Saenz, presidente de MALDEF, en una entrevista. “Ellos mismos la retrasaron tras aprobarla, así que está claro que no hay ningún apuro”.

El juez García frenó gran parte de la ley el 30 de agosto pasado, antes que la misma entrara en vigencia el 1 de septiembre, dejando solamente una sección de la misma que permite a la policía “hacer preguntas” sobre el estatus migratorio de personas detenidas en el transcurso de su trabajo.

No obstante, dijo Saenz, si no se contestan esas preguntas, los agentes no pueden usar ese hecho para llevar detenido al individuo.

“El lo dejó bien claro, pueden preguntar, pero no pueden arrestar a alguien por el simple hecho de no contestar”, djio el abogado. “Además, la policía no puede arrestar a alguien solo por su estatus migratorio ni entregarlo a ICE”.

El estado de Texas y el Departamento de Justicia están defendiendo la ley, aprobada con la excusa de que las ciudades “santuario” -aquellas que no mezclan el trabajo policial regular con el de inmigración- son una amenaza para la seguridad pública.