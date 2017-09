Severas críticas en Escocia para los mexicanos “Gullit” Peña y Eduardo Herrera

Pedro Caixinha tampoco la está pasando bien

La aventura de los mexicanos Eduardo Herrera y Carlos Peña por Escocia, no ha rendido los frutos deseados, al menos bajo la óptima de la prensa local.

Al calor de la derrota que encajó el Rangers 0-2 ante el Celtic en el clásico nacional, el diario The Sun hizo una dura crítica al desempeño de los atacantes aztecas que llegaron al club con la venia del estratega Pedro Caixinha.

“Carlos Peña ocupó la posición de número 10, pero parecía que no podía correr. El mexicano hacía todo desde el mismo lugar. Básicamente no contribuyó en nada y no parecía valer los 2.5 millones de librasque se pagaron por él”, señaló el periódico sobre el exseleccionado mexicano que inició el clásico como titular.

“El centrocampista se ve impropio pero si fuera un mago del mediocampo, los Rangers podrían haberse salido con la suya. Sin embargo, Peña nunca pareció ser capaz de hacer daño al Celtic. Simplemente fue terrible”, aseguraron los críticos, de acuerdo con una traducción de MedioTiempo.com

“Gullit” dejó el terreno de juego al minuto 53. Eduardo Herrera tuvo pocos minutos, pues ingresó al 73′, pero eso no lo salvó de una mala calificación del mismo rotativo.

De la misma forma, Caixinha no las tiene todas consigo, en pleno partido fue derribado por uno de sus jugadores, como una alegoría del mal momento que pasa su cuadro.