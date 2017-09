El misterio del libro devuelto a la biblioteca 80 años después

Hay muchos factores que nos impiden cumplir con fechas y plazos obligados

Que tire la primera piedra quien no haya devuelto un libro a la biblioteca un poco tarde. No es algo que se deba hacer, no nos sentimos orgullosos de haberlo hecho, pero seguro que no el retraso no fue tan grave, un par de días a lo sumo, ¿cierto?

Bueno, pues para aliviar nuestras conciencias, hay alguien que tardó casi 80 años en devolver el libro que tomó prestado de la Biblioteca Pública de Attleboro en Massachusetts.

Una copia de “Lady at home”, de Timothy Shay Arthur fue retirada el 21 de noviembre de 1938, y debía ser regresada unas semanas más tarde.

Pero nunca se devolvió en la fecha de vencimiento, ni al día siguiente, ni al otro… Sorprendemente, el libro fue devuelto en septiembre de 2017. Sólo son 79 años de retraso.

“No existen registros ya de aquella época”, admitía la bibliotecaria, Amy Rhilinger. “No buscábamos al libro ni a quien lo retiró”.

No sabiendo con claridad el valor del libro, la biblioteca lo mantuvo seguro en una sala de archivos. Después de realizar una investigacion para calcular su valor actual, los bibliotecarios descubrieron que no el libro en cuestión no tiene ningún valor especial, no es raro o único, pero quizá la rareza resida en el largo tiempo que estuvo sin ser devuelto a la biblioteca. O el motivo por el cual se devolvió justo ahora.

Hay muchas preguntas e incógnitas sin resolver alrededor del libro. “¿Quién fue la persona que lo retiró? ¿Por qué no lo devolvió? ¿Estaría enfermo? ¿Hubo una emergencia familiar? La biblioteca nunca lo sabrá, pero lo que sí sabemos es la cuota vencida sería de alrededor de unos $ 3.000 dólares!