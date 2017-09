LeBron James compara a Trump con una bolsa de Skittles

Extraña pero acertada comparación

La guerra entre estrellas del deporte y el presidente Donald Trump continuó el lunes.

A los jugadores de la NFl se sumaron los de la NBA durante el día de medios de los equipos.

LeBron James, que por Twitter llamó a Trump “holgazán”, volvió a la carga y está vez se metió con los simpatizantes del presidente. El jugador de Cleveland Cavaliers se refirió a Trump como “ese tipo”.

“Si usted votó por él, está bien, cometió un error, y eso está bien, no pasa nada”, dijo James al referirse a los electores de Trump. “Si usted votó por él, está bien. He hecho cosas a mis hijos que no debí hacer como a mi hija tantos Skittles”, dijo en referencia a los dulces de colores.

“Luego ella no pudo dormor”, añadió James en una indirecta a los ataques de Trump en redes sociales a tempranas horas de la madrugada.

Implacable King James.