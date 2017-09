5 consejos para la primera cita

Algunas comidas pueden dificultar tu comportamiento en la mesa.

Cuando salimos con alguien por primera vez, es natural que tanto él, como nosotras, estemos muy al tanto de sus movimientos, reacciones, normas de etiqueta y demás. Cómo comemos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo inter actuamos, son algunos de los factores de análisis naturales en el primero encuentro,

1. No te excedas en los olores o el maquillaje.

Se tu, será evidente si haces algo que no acostumbras. Ve a tu cita lo más cómoda posible, sin llegar en sudadera o ropa de gimnasio. Aunque no querrás mostrar un excesivo interés en la cita (así lo tengas), tampoco debes pasar por descuidada. Si no eres una persona que acostumbra a maquillarse en grandes cantidades, no finjas. No muestres algo que no eres, porque si sigues saliendo con esa persona, eventualmente lo va a notar. Usa una fragancia de perfume que ya conozcas, este no es un buen momento para probar algo, nunca sabes que el olor sea increíblemente desagradable. Aplica perfume en cantidades medidas, cuidado con los excesos, resultan incómodos.

2. Si te preocupa no comportarte adecuadamente en la mesa…

Es mejor que evites consumir alimentos de difícil consumo. Solo tu sabes qué se te complica a ti, pero acá te dejamos algunos ejemplos.

El perro caliente, cuando tiene muchos aderezos, como papas, salsas, huevos de codorniz y demás, es un alimento difícil de consumir. Seguro te llenarás la cara de todo tipo de comida y los gestos pueden tornarse incómodos.

El Sushi, si no manejas bien los palitos. Puede que tu cita termine con la cara llena de salsa soya o probando tu sushi sin querer hacerlo.

El Spaghetti, aunque delicioso es difícil de consumir, sin duda. Sorber en la mesa es un gesto de mala educación, por lo tanto si tomas la punta de la pasta y sorbes hasta el otro extremo, podrá resulta totalmente desagradable. Sin nombrar que el Spaghetti puede venir menzclado con salsa que terminarías esparciendo por todo el lugar.

3. Habla de ti, no de tus bienes materiales

Si buscas una relación de verdad, lo peor que puedes hacer es ostentar sobre lo que tienes. Enviar el mensaje incorrecto es muy fácil. Cuando hablas solo de lo material demostrarás ser alguien muy superficial. Recuerda, no eres lo que eres por lo que tienes. Habla de ti, de tus logros y tus metas, de tu profesión, de lo que realmente te da un valor agregado y te hace única. Sobre todo, aprende a escuchar, estás en una cita, no en un monólogo.

4. Pon tu celular a un lado

En lo posible evita tenerlo sobre la mesa. Por respeto a la otra persona sostén la mirada, demuestra interés en estar en el lugar en el que te encuentras. Cuando pones tu mirada en el celular, aparte de enviar un incómodo mensaje, sugieres que la persona que está contigo puede o debe hacer lo mismo. Si decidiste salir con alguien es porque hay interés en conocerse, dale importancia al instante.

5. No asumas que la otra persona va a pagar

Aunque sería un lindo detalle, no hay un compromiso o responsabilidad en que tu acompañante lo haga. Por respeto intenta ayudar con la cuenta y de ser necesario asume la parte que te corresponde. No te molestes si terminas pagando algo de la cuenta, al final es una salida para conocerse, después tu determinarás si elevó tus expectativas o por el contrario las opacó.