Brad Pitt no confía en Angelina Jolie como madre

Brad Pitt cree que Angelina Jolie no será capaz de educar a sus hijos

Brad Pitt cree que Angelina Jolie no es capaz de educar, de manera apropiada, a sus seis hijos. Según fuentes allegadas al actor, que han brindado declaraciones a la revista In Touch, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne son manipuladores. Y aunque cuentan con tutores profesionales, el ex esposo de Jennifer Aniston, sabe que ellos son capaces de controlar con facilidad a cualquiera.

Dichas fuentes aseguran que Angelina esta abrumada con la responsabilidad que conlleva ser mandre soltera y estar a cargo de seis niños. Y Brad cree que ella es incapaz de poner reglas firmes que mantengan a los menores lejos de problemas. Por esta razón, el actor espera que pronto pueda tener la custodia compartida, para estar más involucrado en el día a día de todos sus hijos. Sobre todo, porque al parecer Shiloh y Vivienne son muestra fehaciente de que necesitan mayor control. Los menores están empezando a trasnochar y no están alimentándose de manera adecuada.

Por otra parte, debido al estrés que ha generado este proceso legal, Angelina se ha convertido en una verdadera maléfica. Esto ha llevado a sus hijos a querer pasar más tiempo con su padre.