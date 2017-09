El batido que derrite la grasa de forma inmediata

Pon atención a lo que contienen las promesas alimenticias en la web

Esta es la promesa de miles de videos y recetas que buscan tus clicks. ¿A quién le estás confiando tu salud? Siempre que quieras bajar de peso o alcanzar metas alimenticias es importante que tengas en cuenta que las necesidades de tu cuerpo no son las misma a las de otras personas. Una dieta sugerida en la web podría ser el desequilibrio de tu cuerpo.

Sin desacreditar todo los contenidos que hay en internet, debes tener en mente que hay una gran cantidad de ellos que no tienen soporte científico, por ende no han sido aprobados formalmente para tu salud.

No es que no vuelvas a creer en las recetas que encuentras, pero se crítica. Hay formulas que ayudan a que tengas una mejor digestión, por lo tanto desechas más fácilmente los alimentos consumidos, incluyendo las grasas. Esto significa que es una ayuda para lograr tu meta de reducción de peso, pero no es la solución. Un alimento no va a quemar la grasa por ti. La correcta alimentación es el 70% de tu resultado, el ejercicio es el otro 30%.

Cuando quieras bajar de peso recuerda que es mejor consumir un mayor número de veces al día en menores cantidades, que grandes cantidades 3 veces al día. Por lo tanto, prepárate psicológicamente para desayunar, tener medias nueves, almorzar, tomar onces y cenar. No saltes ninguna de ellas, cumpliendo horarios establecidos notarás que la sensación de hambre durante tu jornada comenzará a desaparecer, por lo tanto comerás menos.

Tu estómago, naturalmente, es pequeño. Cuando comes, comes y comes sin parar, haces que su tamaño vaya aumentando, por lo tanto no sientes saciedad fácilmente. Tu propósito principal será ayudar a que tu estómago recupere su tamaño. Las porciones adecuadas de comida en el plato no deben ser superiores al tamaño del puño de tu mano (de tu mano cerrada).

Para ir logrando la meta hay ayudas sencillas que puedes aplicar.

Trucos para sentirte llena de forma sana

Ten en cuenta que siempre será mejor consumir la fruta picada que en jugo. Cuando la licúas los azúcares se hacen más difíciles de procesar en tu cuerpo. Igual es importante que controles el nivel de frutas dulces que consumes.

Nutricionistas recomiendan que cuando consumas tus alimentos te concentres en lo que estás poniendo en tu boca, saboréalo y mastícalo lo suficiente para que sea más fácil de digerir. Deja las bebidas para el inicio o el final de la comida. No realices otras actividades mientras estás alimentándote. El no poner tu enfoque en algo específico harás que comas por inercia, no porque tienes hambre. Aliméntate para saciar el hambre, no el deseo.

Acá otros tips que serán de tu utilidad. Recomendaciones hechas por gente real, tomado de un artículo de la revista Time.