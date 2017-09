Rob Kardashian vuelve a la carga

Rob Kardashian y Blac Chyna cierran su ciclo de amor entre demandas

El hermano de Kim Kardashian, Rob Kardashian, sufrió amenazas de muerte. La responsable de estos hechos no es nada más y nada menos que Blac Chyna, su ex pareja sentimental. Segúl el bloguero Perez Hilton, Rob ha presentado una demanda encontra de su ex por estos hechos.

El pasado 14 de diciembre, luego de ingerir altas cantidades de alcohol y drogas, Chyna quiso ahorcarlo con un cargador de celular. Y previo a este incidente, la modelo estuvo jugando con una pistola, con la cual incluso llegó a amenazar a unos amigos con los que estaba conectada en FaceTime. Chyna les apuntó con el arma en varias ocasiones.