El Senado aprueba $70,000 millones para financiar a ICE y la Patrulla Fronteriza

El Senado aprobó a primera hora del viernes un proyecto de ley para financiar a las agencias de control migratorio del presidente Donald Trump, tras semanas de demoras y una fuerte reacción contra un fondo de compensación no relacionado de 1,776 millones de dólares que amenazaba con descarrilar la propuesta.

Los senadores votaron 52-47 a favor de aprobar la ley de 70,000 millones de dólares que financiará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años, hasta el final del mandato de Trump, luego que los demócratas bloquearan esos fondos durante meses. El proyecto de ley pasará ahora a la Cámara de Representantes, que se espera lo aborde la próxima semana.

La votación final se produjo poco antes de las 5:00 de la mañana, después que los republicanos descarrilaran por un estrecho margen los múltiples intentos de miembros de ambos partidos de añadir al proyecto de ley un texto que prohibiera de forma permanente el fondo de compensación de Trump para aliados que creen haber sido perseguidos por motivos políticos.

Los republicanos superaron el último gran obstáculo durante la noche cuando derrotaron una enmienda propuesta por uno de sus propios miembros, el senador de Luisiana, Bill Cassidy, que habría redirigido pagos del acuerdo de compensación a miembros de las fuerzas del orden que resultaron heridos cuando una turba de simpatizantes de Trump que buscaba revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 asaltó el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Las enmiendas pusieron a prueba la unidad del partido y complicaron lo que debería haber sido una votación fácil para los republicanos, que querían mantener el foco en la aplicación de las leyes migratorias en un año electoral. En cambio, pasaron casi un día entero regateando entre ellos sobre si bloquear el fondo de compensación, incluso después que el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, anunció a principios de esta semana que no seguirá adelante.

“Esto se habría hecho hace varias horas si no tuviéramos que lidiar con algunos de los asuntos en torno al fondo”, declaró poco antes de la medianoche el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur.

El propio Thune ha criticado el fondo, que formaba parte de un acuerdo que resuelve la demanda de Trump contra las autoridades hacendarias por la filtración de sus declaraciones de impuestos y que ha enfurecido a muchos de sus colegas republicanos. Pero durante semanas ha presionado a los senadores republicanos para mantener el proyecto centrado en la financiación del ICE y la Patrulla Fronteriza y evitar añadir nuevas disposiciones que pudieran complicar su aprobación en la Cámara de Representantes.

Aun así, un grupo de senadores republicanos presionó durante todo el día y hasta entrada la noche para bloquear mediante legislación los desembolsos del fondo. Ese esfuerzo se produjo luego que Trump, que ha estado en desacuerdo con el Senado en las últimas semanas, sembrara nuevas dudas sobre el futuro del fondo el miércoles cuando dijo a los periodistas que es “muy importante” y afirmó: “No sé” si está muerto o en pausa.

La votación final de 52-47 sobre el proyecto de ley se produjo casi por líneas partidistas, siendo la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, la única republicana que se opuso. El senador demócrata Michael Bennet, de Colorado, se perdió la votación.

Senadores rechazan múltiples intentos de prohibir el fondo de compensación

La primera votación del jueves por la mañana, un intento demócrata de prohibir el fondo de compensación, se mantuvo abierta durante varias horas al tiempo que Cassidy y otros dos senadores republicanos decidían si lo apoyaban. La moción demócrata fue derrotada por un estrecho margen cuando Cassidy finalmente votó en contra y los otros dos senadores —Jon Husted, de Ohio, y Dan Sullivan, de Alaska, quienes se presentan a la reelección este año— votaron a favor.

Luego, el Senado rechazó una segunda enmienda del senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, que también habría prohibido el fondo de compensación, pero habría trasladado el dinero a un fondo separado contra el fraude en el Departamento de Justicia. La mayoría de los demócratas votó en contra de la enmienda, garantizando su derrota, pero más de 10 republicanos la respaldaron.

Tillis sostuvo que el fondo es un lastre político para el partido.

“Si Blanche dice que esto es en gran medida inoperante, ¿por qué no aprovechar este momento para plasmarlo en la ley?”, planteó Tillis. “De lo contrario, están exponiendo a cada uno de nuestros miembros que está en campaña a tener que lidiar con esto entre hoy y el Día de las Elecciones, y eso no tiene sentido para algo con lo que el Departamento de Justicia dice que no van a seguir adelante”.

La enmienda de Cassidy para compensar a los policías heridos fue un reproche directo, ya que los pagos del fondo de Trump podrían haber ido a simpatizantes del mandatario que golpearon a policías y asaltaron el Capitolio el 6 de enero. Cassidy perdió la reelección el mes pasado después que Trump respaldara a un rival en las primarias.

Cassidy dijo que, pese a los comentarios de Blanche, el fondo sigue siendo parte de un acuerdo vigente y “absolutamente puede usarse”.

El Senado rechazó otros intentos demócratas de bloquear o limitar el fondo, incluidas enmiendas para prohibir pagos a acusados del 6 de enero que hirieron a agentes de las fuerzas policiales.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, legislador demócrata de Nueva York, afirmó que los republicanos ahora “dejan que los contribuyentes dependan de nada más que una promesa del arreglador personal de Donald Trump. Eso no es rendición de cuentas. Eso es un salvoconducto”.

Fondos para el ICE y la Patrulla Fronteriza se han retrasado durante meses

La promulgación del proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza pondrá fin al bloqueo de los demócratas, que exigían cambios de política tras las muertes a tiros de dos manifestantes por parte de agentes federales en enero.

Los republicanos del Senado recurrieron a una maniobra procedimental compleja para sortear el obstruccionismo y aprobar la ley presupuestaria sin votos demócratas. Pero se requirieron semanas para llevar el proyecto al pleno del Senado al tiempo que los republicanos sorteaban diversos obstáculos para su aprobación creados por Trump y la Casa Blanca —incluida una propuesta de 1.000 millones de dólares para la seguridad de la Casa Blanca y el salón de baile de Trump que finalmente desecharon, y la férrea reacción bipartidista contra el fondo de compensación.

Los demócratas señalan que cualquier proyecto de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional debe imponer restricciones a las autoridades federales de inmigración, incluidas una mejor identificación para los agentes federales y un mayor uso de órdenes judiciales, entre otras exigencias.

Después que agentes federales abatieran a los manifestantes Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, Trump aceptó una solicitud demócrata para que el proyecto de Seguridad Nacional se separara de una medida de gasto más amplia que se convirtió en ley. Pero las negociaciones bipartidistas no llegaron a ninguna parte, y la financiación del departamento expiró a mediados de febrero sin un acuerdo sobre cambios en las tácticas de control migratorio del gobierno de Trump.

El Congreso finalmente financió el resto del Departamento de Seguridad Nacional a finales de abril con apoyo demócrata, pero el ICE y la Patrulla Fronteriza han permanecido sin financiación regular.