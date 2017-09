Algunas de las frases más emblemáticas de Hugh Hefner

El máximo referente de Playboy falleció ayer a los 91 años

Hugh Hefner, el creador de la revista Playboy, murió ayer a los 91 años . Detrás de su partida, no solo quedó un conglomerado de empresas y miles de lágrimas de sus famosas conejitas, sino también una serie de frases que representaron no solo su estilo de vida sino también una infancia bien distante de su vida adulta.

Grandes frases de Hugh:

1. “La vida es muy corta para estar viviendo el sueño de alguien más”.

2. “Buena parte de mi vida ha sido como un sueño adolescente de la vida adulta. Si aún fueras un chico, de una forma casi como Peter Pan, y pudieras tener la vida perfecta que quisieras, esta es la vida que inventé para mí”.

3. “Disfrutamos combinando cócteles y un aperitivo o dos, poniendo algo de música de ambiente en el tocadiscos e invitando a una chica conocida para una tranquila conversación sobre Picasso, Nietzsche, jazz, sexo”, la editorial del número 1 de Playboy en 1953.

4. “Bueno, si no hubiéramos tenido a los hermanos Wright, seguiría habiendo aviones. Si no hubiera habido un Edison, seguiría habiendo luces eléctricas. Y si no hubiera habido un Hugh Hefner, seguiríamos teniendo sexo, pero quizá no lo disfrutaríamos tanto. De modo que el mundo sería un poco más pobre. Ahora que lo pienso, también lo serían algunos de mis parientes”.

5. “Las mujeres son las principales beneficiadas de que nos libremos de las viejas ideas hipócritas sobre el sexo. Ahora algunas personas hacen como si la revolución sexual hubiera sido una trama masculina para conseguir sexo. Uno de los resultados involuntarios del movimiento de las mujeres es la asociación del impulso erótico con el ansia de hacer daño a alguien”.

6. “Parte del motivo por el que soy como soy son mis profundas raíces puritanas. Mis padres son puritanos. Mis padres son prohibicionistas. En mi casa no se bebía alcohol. No se hablaba de sexo. Y creo que vi muy pronto el lado doloroso e hipócrita de eso”.

7. “He pasado gran parte de mi vida buscando amor en los lugares equivocados”.

8. “Llevo 30 años en una despedida de soltero. ¿Por qué necesito una ahora?”, aseguraba el líder de Playboy antes de su primer matrimonio.