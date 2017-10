Putin envió sus condolencias al presidente Trump.

TOPSHOT – US President Donald Trump and Russia’s President Vladimir Putin shake hands during a meeting on the sidelines of the G20 Summit in Hamburg, Germany, on July 7, 2017. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)[START METADATA][{“key”:”imd_photographer_name”,”value”:””},{“key”:”imd_photographer_copyright”,”value”:”SAUL LOEB\/AFP\/Getty Images”}]