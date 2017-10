Meteoritos y las lagunas de agua habrían originado la vida en la Tierra

Un estudio asegura que hubo vida en el planeta durante el proceso de formación de los continentes

Un estudio canadiense dado a conocer recientemente señaló que la vida se inició en la Tierra hace entre 4,500 y 3,700 millones de años gracias a, que durante ese periodo, grandes cantidades de meteoritos que transportaban elementos básicos para la vida, impactaron pequeñas lagunas de la superficie.

El estudio explica que los meteoritos transportaron elementos esenciales para la vida mientras que los ciclos secos y húmedos ayudaron a fusionar los bloques básicos de la estructura molecular en moléculas de ARN (ácido ribonucleico) capaces de autoreproducirse. Estas moléculas de ARN constituyeron el primer código genético de la vida en la Tierra.

El estudio, publicado en la revista científica “Proceedings of the National Academy of Science”, ha sido realizado por investigadores de la Universidad McMaster de Canadá y el Instituto Max Planck de Alemania. Los principales autores del estudio, Ben K.D. Pearce y Ralph Pudritz del Origins Institute de la Universidad McMaster señalaron que la vida empezó mientras la Tierra todavía estaba formándose, con continentes emergiendo de los océanos y meteoritos impactando la superficie.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores realizaron una serie de cálculos de astrofísica, geología, química y biología, entre otras disciplinas.

Los autores del estudio explicaron que la creación de polímeros de ARN, el componente esencial de moléculas orgánicas conocidas como nucleótidos, transportados por los meteoritos, alcanzaron una concentración crítica en lagunas de agua. Los polímeros eran imperfectos “capaces de mejorar gracias a la evolución darwiniana”, dijeron los investigadores en un comunicado.

Pearce afirmó que “ese es el Santo Grial de los orígenes de la vida química experimental”. La creación del ARN dio lugar con el tiempo al desarrollo de ADN (ácido desoxirribonucleico). Pudritz explicó que “el ADN es demasiado complejo para haber sido el primer aspecto de la vida que apareció. Tuvo que iniciarse con algo distinto, que fue el ARN”.

Sus cálculos señalan que las lagunas de agua templada, que existieron en la Tierra y no las chimeneas hidrotermales en el fondo de los océanos que defiende otra teoría sobre el origen de la vida, son el lugar más probable donde se desarrolló el ARN inicial.