Kourtney Kardashian detesta ver a su ex con otras mujeres

Scott Disick es adicto al alcohol y al sexo

¿Celos? Kourtney Kardashian está harta de ver como Scott Disick cambia de mujer constantemente.

En un capítulo de “Keeping Up With The Kardashians” Kourtney conversaba sobre su ex con Kris Jenner y se desahogaba diciendo lo incomoda que se siente con la postura que siempre toma su ex, ya que este la hace ver como la mala del cuento, al mostrarse como la “víctima” ante toda su familia.

Según reportó el portal mexicano Quién.com, Kourtney explotó cuando su madre le hizo ver que tal vez a ella no le gustaba el hecho de que él dejara de prestarle atención, porque aparentemente Kourtney es de las personas que “quieren lo que no pueden tener“. La conversación entre madre e hija se sucitó en abril del presente año cuando las Kardashian estaban en México.

Kourtney aseguró que lo que ha resquebrajado su relación con Scott es que él no está dispuesto a buscar ayuda para superar sus adicciones al alcohol y el sexo. Actualmente Scott Disick mantiente una relación con la modelo Sofia Richie, quien es 15 años menor que él.

🌱 A post shared by Sofia Richie (@sofiarichie) on Oct 2, 2017 at 4:10pm PDT

Pero la Kardashian no se ha quedado atrás ya que ella también tiene un nuevo amor. El actual dueño de su corazón es el boxeador Younes Bendjima con quien se ha dejado ver por las calles de París de lo más enamorada.