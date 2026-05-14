CPS advierte que su déficit de $732.5 millones lo forzará a recortar plazas de maestros

Macquline King, superintendente y directora ejecutiva de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), advirtió a los trabajadores del distrito escolar que “al igual que el año pasado, CPS enfrenta un déficit presupuestario de gran tamaño”.

“El financiamiento federal y estatal no se ha mantenido a la par con las necesidades de nuestro estudiantado”, dijo King en una carta a la cual La Raza tuvo acceso.

Para el año escolar 2026-2027, las Escuelas Públicas de Chicago enfrentan un déficit de $732.5 millones de dólares.

El actual número de estudiantes de CPS es 316,224, según cifras del propio distrito.

Esto implicará, según reportes, que CPS reducirá el número de maestros en sus escuelas el próximo año escolar, aunque no ha dado detalles sobre cuántos podrían ser despedidos ni cuál será la cantidad que el distrito dejará de recibir.

“Actualmente, CPS solo obtiene el 73% de los fondos que el estado de Illinois considera apropiado”, dijo King.

También indicó que CPS enfrenta aumentos en los gastos asociados con varias áreas claves, incluyendo el mantenimiento de las instalaciones más viejas, contratos laborales, pensiones de los empleados y pagos asociados a la deuda actual del distrito escolar.

“Los gastos asociados con la educación de nuestros estudiantes más necesitados continúan en aumento”, dijo King.

King informó que desde 2019 CPS ha añadido casi 10,000 puestos —en su mayoría trabajando en las escuelas o directamente con ellas— y que al mismo tiempo el estudiantado ha disminuido en 45,000 estudiantes.

“Estos trabajadores han sido cruciales en ayudar a nuestros estudiantes a recuperarse de la pandemia. Sin embargo, sin ayuda federal asociada a la pandemia para financiar estos puestos, se ha hecho extremadamente difícil mantener el statu quo”, dijo King en la carta.

Como en otras partes del país, King dijo que las secundarias de Chicago enfrentan “bajas en la matrícula, bajas en los ingresos, pero mayor necesidad entre los estudiantes”.

A pesar de los problemas de presupuesto, King dijo que la estrategia de CPS “es minimizar las reducciones a los recursos escolares y enfocar las reducciones presupuestarias a las áreas que menor impacto tengan en los logros y bienestar estudiantiles“.

“El presupuesto del año que viene,” dijo King, “reflejará estas tendencias generales: bajas a los ingresos, bajas a la matrícula, pero mayor necesidad entre los estudiantes a quienes servimos. Estos son los cambios más sustanciales que pueden esperar el año entrante”.

Por su parte, el vicepresidente de CTU Jackson Potter envió a los medios la siguiente declaración.

“CPS está enfrentando un déficit de $1,000 millones de dólares por solo una única razón: el gobernador y la Asamblea General se han rehusado a establecer la fórmula de financiamiento basada en la evidencia que la ley de Illinois requiere. Si Illinois estuviera cumpliendo con la EBF, en este momento CPS no estaría mirado futuros recortes y estaría proveyendo a sus estudiantes con el beneficio de un excedente de $1,000 millones de dólares”, dijo Potter.

Potter reiteró que el gobernador de Illinois y los miembros de la Asamblea General deben hacer de la educación pública una prioridad.

“Hay riqueza en Illinois”, dijo Potter en un comunicado. “Y hay soluciones sobre la mesa en Springfield para financiar completamente a nuestras escuelas públicas”, dijo Potter.

Una solución propuesta por Potter es “hacer que los ultras ricos y las grandes corporaciones paguen su parte justa”.

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