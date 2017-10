Video: Jugadores y técnico de Panamá arman zafarrancho con periodistas

Felipe Baloy y Hernán "Bolillo" Gómez descargaron su furia con los reporteros, tras la derrota 4-0 ante Estados Unidos

La abultada derrota de Panamá frente a Estados Unidos golpeó seriamente en el ánimo de los jugadores y el director técnico, quienes descargaron su furia contra algunos periodistas, al finalizar el encuentro correspondiente a la penúltima jornada del hexagonal de Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Uno de los que armó tremendo zafarrancho fue Felipe Baloy, quien encaró a un periodista panameño al que incluso insultó, luego de que culpara a la zaga canalera de la derrota 4-0 ante el cuadro de las barras y las estrellas.

“Entonces yo te puedo decir que eres un pend… porque preguntas idioteces. No son once los que entraron, son 14 jugadores; tú me señalas de una manera como que Baloy fue el que la cag… Eso fue lo que quisiste decir”, así le respondió el exjugador de Monterrey, América, Santos Laguna, Morelia y Atlas de la Liga MX.

Entendemos la frustración de los jugadores en estos momentos, pero no es la manera de tratar a los colegas periodistas. ¡ESTO ES LAMENTABLE! pic.twitter.com/EDMq7VSE9V — Cable Onda Sports (@cableondasports) October 7, 2017

“¡Es el problema de ustedes, que cuando uno les dice las cosas de frente no saben ni qué put… decir!”, le refutó Baloy al reportero.

Por su parte, el técnico de Panamá, Hernán “Bolillo Gómez”, reconoció que su selección no merece ir al Mundial, luego del vergonzoso descalabro frente a Estados Unidos.

“Veía venir la goleada. Plantee mal el partido por ir muy ofensivo. Como jugamos hoy no merecemos ir al Mundial”, dijo el estratega.

Sin embargo, Hernán Gómez se enfrentó a un periodista panameño que durante la rueda de prensa después del partido le manifestó su decepción por la derrota, algo que al “Bolillo” no le cayó en gracia.