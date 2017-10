Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie también fueron acosadas por Harvey Weinstein

Estrellas de Hollywood como Meryl Streep aseguran que no sabían sobre el compartamiento del director

Las estrellas de Hollywood están hablando. Luego de que se hiciera público que el famoso director de cine Harvey Weinstein ha sido un acosador durante 30 años, actrices como Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie no están dispuestas a seguir calladas.

Gwyneth Paltrow trabajó por primera vez con el director en la película de 1996, “Emma“, una adaptación del libro de Jane Austen. Gwyneth tenía 22 años cuando el director le sugirió que subieran a su habitación en el hotel Peninsula de Beverly Hills para una supuesta reunión de trabajo, después de las grabaciones del filme.

Sin embargo a medida que dicha situación avanzaba él terminó sugiriéndole que subieran para una sesión de masajes. “Yo era una niña. Ya estaba todo firmado. Estaba petrificada“, dijo la actriz en una entrevista, en donde claramente reveló que fue acosada sexualmente por el hombre que catapultó su carrera y quien le ayudó a ganar un premio de la Academia, según reportó The New York Times.

La actriz en ese momento sostenía una relación sentimental con Brad Pitt, a quien le comentó lo sucedido con el director. Paltrow afirma que Brad enfrentó a Harvey. Tras dicho enfrentamiento Weinstein le pidió que no comentara con nadie más dicho incidente. “Yo pensé que iba a despedirme“, aseguró la actriz.

Rosanna Arquette conoció al director por la película “Pulp Fiction” y ella también vivió una situación similar con Harvey Weinstein. Al igual que la actriz de origen francés, Judith Godrèche.

Otra celebridad que ha compartido su experiencia con el director es Angelina Jolie. Sin embargo la postura de la ganadora del Óscar fue tajante. “Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein cuando era más joven y como resultado de ello decidí que nunca iba a trabajar para él, y le advertí a otras personas sobre su forma de proceder“.

Por su parte la actriz Meryl Streep, quien ha trabajado con Harvey Weinstein en reiteradas ocasiones se ha pronunciado y dice estar “Horrorizada por las vergonzosas noticias“. La actriz conversó con The Huffington Post acerca de este tema. Y ha calificado como héroes a todas aquellas actrices que han alzado su voz.

Lamentablemente aún cuando ahora hay muchas actrices contando sus experiencias con el aclamado director, ninguna de ellas se pronunció prontamente cuando fueron acosadas en una primera instancia, y por esta razón también están siendo fuertemente señaladas. Meryl asegura que no todos conocían del proceder del director. La oscarizada trabajó con Weinstein en filmes como “La mujer de acero” y “August: Osage County“.

La experiencia de Meryl Streep con el director, según sus propias palabras fue “exasperante pero respetuoso conmigo”, según informó el portal bbc.com. Cabe mencionar que Harvey es cofundador de estudios como Miramax y Weinstein Company, productoras que lanzaron éxitos como “Shakespeare in Love“, “The King’s Speech” y “The Artist“.

Después de que la investigación que realizó The New York Times fuese publicada el director pidió disculpas públicas: “La forma en que me he comportado con colegas en el pasado ha causado mucho dolor, y me disculpo sinceramente por ello“, dijo el productor.