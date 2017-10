Se viene un spin off de la saga de ‘Fast and Furious’

La película será protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham

Buenas y malas noticias para los fanáticos de la saga de ‘Fast and Furious’. Luego de que se anunciara que el lanzamiento de la novena película se llevará a cabo recién en el 2020, el estudio Universal confirmó que un año antes llegará un spin off protagonizado por Dwayne “The Rock” Johnson (en el papel de Luke Hobbs) y Jason Statham (como Deckard Shaw).

“‘Fast and Furious’es una de las propiedades más queridas de Universal y cada decisión que tomamos en torno a esta saga lo hacemos con mucho cuidado”, aseguró la presidenta del estudio, Donna Langley, quien añadió que hay un gran interés en expandir el universo. “Tenemos ganas de continuar construyendo sobre el film que empezó todo, expandiendo la saga en diferentes narrativas, comenzando con nuestro primer spin off“, le contó la ejecutiva a The Hollywood Reporter.

El largometraje que se desprende de la saga de acción será escrito por Chris Morgan. Por otro lado, además del lanzamiento de la novena entrega en el 2020, ya está confirmada una décima parte. Recordemos que este año Rápido y furioso estrenó su octavo film, con Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Johnson y Statham a la cabeza.