Demi Lovato: ‘Siempre seré honesta sobre mis problemas’

La cantante reivindica su carácter sincero a la hora de expresarse sobre sus trastornos psicológicos y su adicción al alcohol

Además de erigirse como una de las artistas más significativas de la escena pop actual, a lo largo de los últimos cinco años Demi Lovato también se ha destacado por la naturalidad con la que se ha venido manifestando acerca del duro camino que está atravesando con el fin de recuperar la estabilidad personal, un proceso que le lleva a combatir a diario su adicción al alcohol y a las drogas, así como el trastorno bipolar que le fue diagnosticado.

Esa sinceridad absoluta que ha venido mostrando la intérprete en relación con estas cuestiones tan delicadas de su ámbito más íntimo se explica, como ella misma ha manifestado ahora en un avance de su próximo documental ‘Simply Complicated‘, con su necesidad de “descubrirse” a sí misma y, de esta forma, ganar confianza de cara a su ardua batalla por erradicar semejantes problemas.

“Una cosa que jamás dejaré de hacer es ser honesta sobre mis problemas. Sé que no es fácil trabajar conmigo. Voy a cumplir cinco años y medio completamente sobria y estoy inmersa en un viaje que me está ayudando a descubrirme a mí misma y, sobre todo, lo que se siente cuando por fin has podido librarte de todos tus demonios“, asegura la artista sobre los momentos de angustia e inseguridad que ha vivido en su azarosa trayectoria.

Otra de las razones que ha venido esgrimiendo tradicionalmente la que fuera estrella de la factoría Disney para optar por una política de total transparencia reside en su objetivo de eliminar el estigma asociado a las enfermedades mentales, que frenan a muchas personas en su misma situación a la hora de buscar la necesaria ayuda profesional.

“La verdad es que no estoy harta de mi condición, ni mucho menos, estoy orgullosa de ser bipolar y de poder concienciar a la gente sobre lo que implica. Ser bipolar es simple y llanamente un trastorno que afecta a tu estado de ánimo, y tengo que lidiar con episodios esporádicos y con las diferentes fases que tiene este problema. Pero creo que es importante utilizar mi voz para ayudar a otros, y me siento orgullosa de hacerlo”, aseguraba recientemente al diario Metro.

La afamada artista también se ha pronunciado a lo largo de este último lustro sobre el desorden alimenticio que llegó a padecer en sus tiempos de ídolo juvenil y los brotes de ira que en ocasiones la llevaban a autolesionarse, dos asuntos de extrema gravedad que logró superar, además de con esfuerzo y tesón, con el apoyo incondicional que ha recibido siempre de los suyos.

“Es importante ser sincera sobre lo que te atormenta y esa actitud siempre ha sido parte de mi propia naturaleza. He tenido la suerte de crecer en una familia de gente brutalmente honesta que no me hubiera permitido encerrarme en mí misma. Son personas que siempre me han hecho ver la realidad tal como es y que me han ayudado a mantener los pies en el suelo”, confesaba.