La acción de Mark Zuckerberg que hizo enfurecer a Puerto Rico

El creador de Facebook tuvo una desatinada idea para presentar la herramienta de realidad virtual de su red social

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, fue objeto de críticas después de haber hecho un “tour” virtual por Puerto Rico, que se encuentra devastado tras el huracán María, para promocionar una herramienta de realidad virtual (RV) de la red social.

El “viaje” se emitió en directo en un vídeo de 360 grados y el avatar de Zuckerberg estuvo acompañado de la jefa de realidad virtual de Facebook, Rachel Franklin, a quien le comentó: “Una de las cosas realmente mágicas de la RV es que puedes sentir que estás realmente en un lugar”.

Con un tono jovial y las calles inundadas de la isla de fondo, el responsable de la red social señaló que su colega y él no estaban en el mismo edificio en ese momento pero a través de la herramienta Spaces, podían establecer “contacto visual”, tras lo cual chocaron las palmas.

Zuckerberg pasó entonces a comentar los esfuerzos de Facebook para paliar la situación de emergencia en Puerto Rico, entre ellos una donación de 1,5 millones de dólares y una colaboración con la Cruz Roja para situar en mapas los lugares más necesitados de ayuda.

Medios locales y usuarios encontraron en la promoción de la plataforma de RV, con la que los directivos “viajaron” también a la Luna y al salón de la casa de Zuckerberg, una “falta de sensibilidad” hacia Puerto Rico. En un comentario de agradecimiento hecho por una usuaria en el video del tour, colgado en su perfil de Facebook, Zuckerberg apuntó que una de las características más “potentes” de la RV es la “empatía” y se disculpó ante aquellos que se hubieran sentido “ofendidos”.

“Mi objetivo era mostrar cómo la RV puede generar concienciación y ayudarnos a ver qué está pasando en diferentes partes del mundo. También quería compartir la noticia de nuestra colaboración con la Cruz Roja para ayudar con la recuperación”, explicó. “Leyendo algunos comentarios, me doy cuenta de que esto no estaba claro y me disculpo ante quien se haya sentido ofendido por esto”, añadió.